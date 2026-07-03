La OMC insta a completar la implementación del Certificado Médico de Defunción Electrónico en todas las CCAA

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MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha instado a las instituciones públicas estatales y autonómicas a completar la implementación del Certificado Médico de Defunción Electrónico (CMDe) en todo el país, con el objetivo de evitar una brecha digital en la gestión de un acto médico "tan trascendental" como es la certificación de una muerte.

Según ha detallado la OMC, que viene trabajando en esta iniciativa desde hace años con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Justicia, el CMDe se encuentra operativo con éxito en la Comunidad de Madrid y Cataluña, mientras que se debe reforzar su uso en el resto de comunidades para eliminar diferencias territoriales.

La organización ha explicado que este certificado sustituye al modelo tradicional en papel por un entorno digital blindado. El sistema acredita al instante la identidad y la colegiación del médico, al incorporar la firma electrónica, lo que aporta seguridad jurídica al profesional ante cualquier intento de intrusismo.

Además, el registro digital elimina desplazamientos y gestiones burocráticas innecesarias para los ciudadanos, agilizando trámites urgentes y protegiendo a las familias en momentos de máxima sensibilidad y vulnerabilidad.

En el ámbito estatal, la herramienta se consolida como un elemento clave en la lucha contra el fraude. La conexión directa y automatizada de los datos con el Ministerio de Interior y el INE agiliza la trazabilidad legal y administrativa, aportando rigor y transparencia.

Asimismo, permite el análisis de datos de mortalidad y causas de fallecimiento en tiempo real, contribuyendo al diseño de políticas sanitarias basadas en la evidencia, así como a la planificación epidemiológica eficiente.

La OMC ha calificado la generalización del CMDe de "objetivo prioritario" dentro de su hoja de ruta de transformación digital. Según ha destacado, gracias a su capilaridad y capacidad de actuación conjunta con los colegios de médicos de cada provincia, la profesión está lista para liderar este despliegue, pero se requiere un "compromiso político coordinado" para su consecución.

"No podemos permitir una sanidad a dos velocidades. Es urgente que las administraciones se impliquen para unificar un sistema que blinda legalmente al médico, protege a los ciudadanos y hace más eficiente el Sistema Nacional de Salud y al Estado", ha subrayado el presidente de la OMC, Tomás Cobo.