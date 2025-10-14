La OMC informa de que los médicos ya pueden inscribirse en Upro, un programa de formación en competencias digitales

Archivo - Imagen de recurso de un médico con la representación de la IA. - TOOWONGSA ANURAK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial de España (OMC) ha informado de que ya está abierta la inscripción al Programa UPRO en Competencias Digitales, dotado con 200 millones de euros. Esta iniciativa formará gratuitamente a médicos hasta junio, con el objetivo de prepararlos mejor para afrontar los retos digitales de la profesión.

Así, desde este mes de octubre, todos aquellos médicos que se inscriban y se sumen a los facultativos ya preinscritos pueden comenzar de inmediato el curso, al ritmo que desee cada alumno.

Según explica la OMC, el proyecto Upro de formación de competencias digitales dirigido a la profesión médica española es un programa formativo transversal cuyo objetivo es formar a miles de médicos en competencias digitales e inteligencia artificial para dar respuesta a los retos de la práctica diaria y garantizar la mejor prestación de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

La Organización Médica Colegial de España se ha adherido a este programa que capacitará a 80.000 profesionales de diferentes sectores en competencias digitales e IA. El programa forma parte de la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Está dotado con una subvención de 200 millones de euros otorgada a Unión Profesional y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

"Este plan supone un hito para las corporaciones colegiales de nuestro país que se convierten, por primera vez en la historia, en las encargadas de promover y gestionar estos fondos europeos para formar a decenas de miles de profesionales en nuestro país. Además, en el caso de la profesión médica, esta formación contará con créditos de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) y del Sistema Nacional de Salud", explican desde la Organización.

Orientado a la dotación de competencias digitales mediante diferentes modalidades (presencial, telemática, híbrida), el programa formativo contará con un bloque común de 40 horas, que se impartirá a todas las personas profesionales inscritas a los programas, y con un bloque específico de 110 horas que se adapta a cada profesión.