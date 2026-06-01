La OMC firma la 'Declaración de Madrid' para frenar el impacto del hígado graso y convertirlo en una prioridad de salud

Archivo - Hígado y medicamentos. - ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha suscrito la 'Declaración de Madrid' para frenar la esteatosis hepática metabólica, conocida comúnmente como hígado graso, y convertirlo en una prioridad estratégica de salud pública, ante su elevada prevalencia, su progresión silenciosa y su impacto transversal sobre la morbimortalidad.

"La ausencia histórica de reconocimiento institucional ha contribuido a retrasos diagnósticos, infraidentificación del riesgo y desigualdad en el acceso a intervenciones eficaces", señala el documento, firmado ya por profesionales vinculados a instituciones de referencia como el Instituto de Salud Carlos III, el Hospital Gregorio Marañón, el Hospital Puerta de Hierro, la Clínica Universidad de Navarra, el Hospital Marqués de Valdecilla, el Hospital Fundación Alcorcón, ISGlobal, CIC bioGUNE y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

Este documento de consenso surge como una llamada a la acción urgente ante una patología silenciosa que ya afecta a más de un tercio de la población mundial y que en España cuenta con dos millones de personas sin diagnosticar. La firma, que ha contado con el presidente de la OMC, Tomás Cobo, se produce en un momento clave, pocas semanas después de que la Asamblea Mundial de la Salud insta a los países a integrar la salud hepática en sus estrategias nacionales frente a las enfermedades no transmisibles.

Con la firma de esta Declaración, la OMC "reafirma su compromiso" con el liderazgo médico como pilar fundamental de la calidad asistencial. La OMC subraya que garantizar la seguridad del paciente pasa, inevitablemente por asegurar un diagnóstico temprano y un tratamiento preciso.

Para Tomás Cobo, "este consenso refleja la necesidad de abordar las enfermedades crónicas desde una perspectiva integral. La seguridad del paciente y la eficacia del tratamiento dependen de nuestra capacidad para detectar el riesgo en la Atención Primaria y coordinar todos los niveles asistenciales".

DIEZ LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS

La Declaración de Madrid propone una hoja de ruta con diez medidas estrategias, entre las que destacan: El reconocimiento de la enfermedad como un problema prioritario de salud pública; la implementación de herramientas de cribado precoz en Atención Primaria; la creación de modelos multidisciplinares y la reducción de desigualdades en salud; transformar el diagnóstico en acción asistencial efectiva; y orientar los modelos asistenciales hacia valor clínico real.

Además, se necesita incorporar la equidad como principio estructural; promover alfabetización metabólica y comunicación libre de estigma; integrar la EHmet en las políticas nacionales frente a las enfermedades no transmisibles y garantizar evaluación, transparencia y rendición de cuentas.

La Declaración de Madrid hace un llamamiento a responsables políticos, instituciones sanitarias, sociedades científicas, profesionales de la salud y sociedad civil para impulsar una respuesta coordinada y basada en evidencia frente a la EHmet.

El texto recuerda que la enfermedad metabólica está profundamente condicionada por determinantes sociales, económicos y comerciales de la salud. Las desigualdades en alimentación, educación, entorno urbano o acceso sanitario influyen de manera directa sobre el riesgo y la progresión de la EHmet.

Según la declaración, las estrategias sanitarias deben evitar que el diagnóstico se convierta en una etiqueta clínica sin capacidad real de intervención, especialmente en poblaciones vulnerables. La equidad debe integrarse explícitamente en las políticas, guías clínicas y modelos organizativos. En términos operativos, los modelos de financiación y de acceso a las nuevas terapias deben incorporar criterios explícitos de equidad, de modo que su introducción no amplíe las brechas que se pretenden cerrar.

Del mismo modo, "las intervenciones sobre los estilos de vida solo resultan eficaces cuando se adaptan al contexto social, económico y cultural de cada persona, y no cuando se prescriben en el vacío", añade.