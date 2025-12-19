La OMC elige a siete de los miembros de su Comisión de Ética y Deontología Médica para los próximos cuatro años

Código de Deontología Médica. - ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) ha elegido este viernes a siete de los 12 miembros de la Comisión de Ética y Deontología Médica, que ocuparán este cargo durante un periodo de cuatro años a partir de su toma de posesión, que tendrá lugar en la próxima Asamblea de la corporación.

Según ha detallado la OMC en un comunicado, la votación ha terminado con una vacante en el octavo puesto a elegir debido a un empate entre varios de los candidatos. Por ello, en la próxima Asamblea también se realizará una nueva elección para cubrir esta posición.

Los candidatos elegidos han sido los doctores Sandra Ferrer Gelabert, del Colegio de Médicos de Illes Balears; Javier García Monlleo, del Colegio de Médicos de Granada y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM); Ángel Luis Hernández Gil, del Colegio de Médicos de Jaén y CACM; Antonio Blanco Mercadé, del Colegio de Médicos de León; José M.ª Domínguez Roldán, del Colegio de Médicos de Sevilla y CACM; Luis Ciprés Casasnovas, del Colegio de Médicos de Teruel; y Juan José Rodríguez Sendín, del Colegio de Médicos de Toledo.

La Comisión de Ética y Deontología Médica de la OMC es la comisión especializada de carácter técnico, asesor y consultivo del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) en todas las cuestiones y asuntos relacionados en materia de ética y deontología médica.

La OMC asume como uno de sus objetivos prioritarios la promoción y el desarrollo de la deontología profesional, y contempla en sus estatutos un Código de Ética y Deontología Médica. El incumplimiento de estos principios constituye falta disciplinaria tipificada en los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial.