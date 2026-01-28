La OMC denuncia que el Estatuto Marco pactado entre Sanidad y sindicatos del Ámbito carece de "legitimidad"

Imagen de la presentación de la Declaración de Derechos Fundamentales de los Médicos. - OMC

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Organización Médica Colegial (OMC), Mª Isabel Moya, ha señalado este miércoles que el texto del Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad junto a algunos sindicatos de la Mesa del Ámbito carece de "legitimidad", al no haber contado con el apoyo de la profesión médica.

"No tiene legitimidad que se aprueben unas condiciones laborales para los médicos sin los médicos", ha denunciado Moya durante la presentación de la Declaración de Derechos Fundamentales de los Médicos, elaborada por el Foro de la Profesión Médica de España.

En la Declaración, el Foro ha reivindicado que la formación, la experiencia y el compromiso ético de los médicos los convierten en garantes de la calidad asistencial a lo largo de todo el proceso sanitario, motivo por el que reclaman un Estatuto propio que reconozca la singularidad y la importancia central de su labor.

En este contexto, el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, ha criticado que el colectivo médico no cuenta con una representación justa en la Mesa del Ámbito: "Nuestro colectivo está totalmente infrarrepresentado por la mecánica o la sistemática organizativa que tiene ese foro, que es legal y nadie pone en cuestión su legalidad, pero no es legítima".

Pedrera espera que el Estatuto Marco presentado por Sanidad no consiga avanzar en la tramitación parlamentaria. "El Estatuto se ha negociado con fuerzas sindicales ajenas a la procesión médica y la prueba que tenéis es el anteproyecto de ley que se va a mandar a las Cortes y que esperemos que no siga adelante y sea devuelto a quien lo ha mandado allí", ha subrayado.

El secretario general de CESM ha insistido en que se necesita una normal laboral que reconozca los derechos y las peculiaridades que tiene el colectivo médico y permita a los médicos ser interlocutores directos con la Administración. Al hilo, ha insistido en mantener un nuevo encuentro con Sanidad y volver a retomar la negociación, pese a la negativa de la ministra Mónica García.

"Debería replantearse volver a sentarse con nosotros y ver la respuesta de rechazo. Es necesario alcanzar un acuerdo, porque yo creo que sanidad sin médicos no existe y acuerdos laborales sin los interlocutores y sin los afectados de esa norma regulatoria tampoco", ha manifestado.

LA OMC Y LOS ESTUDIANTES RESPALDAN LA HUELGA

Al ser preguntado por el respaldo de la Organización Médica Colegial (OMC) a las movilizaciones convocadas por los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco, el presidente de la entidad, Tomás Cobo, ha asegurado que la organización apoyará las protestas.

Por su parte, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina también respaldará a las movilizaciones convocadas por los sindicatos para mostrar su rechazo al nuevo Estatuto Marco. "Intentaremos movilizar de nuevo, como en diciembre, a los estudiantes, que aunque no tienen derecho a huelga como tal, sí pueden secundar un paro académico, convocándose en las facultades y sumándose a las manifestaciones y a la huelga", ha afirmado la presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Teresa Serrano.

El pasado 22 de enero, el Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) anunció la convocatoria de una huelga nacional indefinida que comenzará el lunes 16 de febrero y se desarrollará durante una semana al mes hasta junio para reclamar un Estatuto Marco propio.

Pese al acuerdo alcanzado sobre el Estatuto Marco entre el Ministerio de Sanidad y la mayoría de los sindicatos de la Mesa del Ámbito, el Comité de Huelga ha reiterado su intención de continuar adelante con las movilizaciones.

DECLARACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

El Foro de la Profesión Médica de España ha presentado la Declaración de Derechos Fundamentales de los Médicos, un documento estratégico que pone el foco en la necesidad de situar el médico en el centro del sistema sanitario como garantía de calidad asistencial, seguridad del paciente y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

"Existe ya una base ética, institucional y jurídica sólida para reconocer los derechos fundamentales propios del médico, aquí no hemos creado ninguno nuevo, pero estos derechos están dispersos, implícitos y subordinados en muchos documentos nacionales, internacionales, lo que justificaba la necesidad de una declaración explícita y unificada", ha informado Moya.

Según el Foro, la Declaración se presenta en un contexto de "creciente complejidad clínica, sobrecarga asistencial y deterioro progresivo" de las condiciones profesionales que ha generado un desequilibrio entre las responsabilidades que asume el médico y los derechos necesarios para ejercer la medicina con "rigor, autonomía y seguridad", impactando directamente en la atención del paciente y el futuro del sistema sanitario. "Esta mesa no trata de pedir más, trata de restablecer el equilibrio perdido", ha agregado Moya.

El documento expone las condiciones que permiten asentar una sanidad sostenible en el tiempo; garantizar la autonomía clínica, unas condiciones laborables dignas, seguridad, salud y la participación de los médicos en la gobernanza sanitaria no como una reivindicación corporativa, sino como condición necesaria para proteger a los pacientes y garantizar la calidad asistencial.