La OMC aprueba su Plan Estratégico 2026 para reforzar la protección de los médicos y actualizar el código deontológico

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) ha refrendado por mayoría su Plan Estratégico 2026, una hoja de ruta que apuesta, de cara al nuevo curso, por la protección integral del médico, la respuesta a nuevos escenarios éticos, el impulso de la formación médica continuada y el refuerzo de la comunicación institucional.

Así, uno de los pilares del Plan es la protección integral del médico, con el objetivo de garantizar que ningún profesional se sienta desprotegido en el ejercicio de su labor. En este ámbito, la OMC reforzará el Observatorio contra las Agresiones como referencia nacional y potenciará el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) como infraestructura esencial del sistema sanitario, junto a otras medidas como el refuerzo del acompañamiento colegial y la seguridad jurídica del médico ante conflictos y procesos judiciales.

Desde la corporación médica se trabajará también la actualización constante de un código de deontología vivo para dar respuesta a nuevos escenarios éticos como la inteligencia artificial, las presiones económicas o el final de la vida, acompañado de formación práctica y aplicada en ética profesional.

Además, garantizar la sostenibilidad de la profesión médica es otro de los grandes objetivos del Plan. En este sentido, se apuesta por una participación real del médico joven en los órganos de decisión, la defensa de condiciones dignas de ejercicio profesional y el acompañamiento en los primeros años mediante programas de mentoría y formación en competencias transversales, ética, comunicación y autocuidado.

La Formación Médica Continuada se refuerza como un pilar estratégico del profesionalismo médico, fomentando un modelo independiente, acreditado y de calidad, orientado a la práctica clínica real, la seguridad del paciente, la comunicación médico-paciente y el uso responsable de las nuevas tecnologías.

El Plan Estratégico 2026 incluye además un impulso decidido a la comunicación institucional, tanto hacia los médicos como hacia la sociedad, para reforzar la autoridad científica y profesional de la OMC y hacer visible el valor de la profesión médica.

Entre las acciones ejecutivas destaca la transformación digital, el fortalecimiento de observatorios y grupos de trabajo estratégicos, y una intensa agenda de relaciones institucionales nacionales e internacionales, con el objetivo de defender los intereses de la profesión médica y contribuir activamente a las reformas que necesita el sistema sanitario.

La modernización interna de la corporación será otra de las líneas de trabajo que marcará el próximo año con la actualización de los reglamentos internos de la Organización Médica Colegial. Este proyecto continúa la senda reformista iniciada en 2021, que ha promovido la renovación del Código de Deontología Médica (2022) y la de los Estatutos de la OMC (2025).

PRESUPUESTOS 2026: ESTABILIDAD Y CONTENCIÓN

Durante la Asamblea General también se han presentado los presupuestos para ejecutar el plan estratégico y toda la actividad y prestación de servicios de la corporación. Las cuentas expuestas por el tesorero de la corporación, Enrique Guilabert, "están marcadas por el principio de estabilidad presupuestaria con reducción y/o congelación de los gastos de control interno", según ha explicado.

De esta manera, los presupuestos del próximo año han sido aprobados también por la mayoría de los presidentes de los colegios provinciales. Con la aprobación de este Plan Estratégico y de los presupuestos que lo hacen posible, la OMC asegura que reafirma su compromiso con los médicos de España y con la sociedad, "apostando por una profesión fuerte, cuidada y reconocida como pilar esencial de un sistema sanitario que es patrimonio de todos".