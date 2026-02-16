Archivo - La OCU alerta a la AESAN sobre la venta de gominolas con cannabidiol y pide que verifique su conformidad legal - YOUTUBE - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en conocimiento de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) la venta de un producto en forma de gominolas, y comercializado como complemento alimenticio, que incluye cannabidiol (CBD) en su composición, por lo que ha pedido que verifique su conformidad legal.

Según ha señalado esta entidad, es necesario que la Administración adopte, en su caso, las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los consumidores, ya que considera que el citado es un nuevo alimento no autorizado. Sobre el mismo, ha explicado que tuvo constancia a través de un estudio sobre productos de CBD de uso tópico.

Así, la OCU ha averiguado la existencia de este producto, a la venta en una tienda física, de la marca Orange County CBD, con la denominación comercial 'CBD Gummies - Mixed fruit flavour cubes'. Este se presenta como complemento alimenticio y contiene 16,6 mg de CBD por gominola, con una recomendación de consumo de una a tres al día, mientras que cada envase incluye 12, lo que supone un total de 200 mg de CBD por bolsa.

Conforme al marco regulatorio europeo, el CBD es considerado nuevo alimento y, por tanto, su presencia en complementos alimenticios solo está permitida cuando cuenta con una autorización expresa en la Unión Europea (UE), algo que, actualmente, no se ha producido, tal y como ha indicado.

ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD, TAMBIÉN BAJO OBSERVACIÓN

Es en este punto en el que esta organización ha advertido de la posible falta de conformidad del producto con la normativa vigente, tanto en materia de nuevos alimentos como en lo relativo al etiquetado, la trazabilidad y las obligaciones del operador responsable.

Por todo ello, la OCU, que ha hecho una llamada a la transparencia, seguridad alimentaria y adecuada protección de los consumidores -especialmente de menores y colectivos vulnerables-, ha manifestado que es necesario comprobar la naturaleza del producto, la exactitud de la información de su envase, su adecuación a la legislación aplicable y la autenticidad de los datos del operador económico.