La OCU advierte de la venta en España de hasta 60 auriculares y cascos con sustancias químicas no deseadas

Archivo - Imagen de recurso de auriculares - ISTOCK/ MAGNETIC-MCC - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado la comercialización en España de hasta 60 auriculares y cascos que incorporan sustancias químicas no deseadas, según una reciente investigación realizada por la asociación de consumidores austriaca VKI.

La investigación advierte de que la gran mayoría de los 81 modelos de auriculares y cascos seleccionados, de marcas como Beats, Bose, JBL, Logitech, Panasonic, Philips, Samsung, Sennheiser, Sony o Xiaomi, incorporaban en mayor o menor medida alguna de las 84 sustancias químicas no deseadas que se buscaron.

En concreto, se ha encontrado una presencia generalizada de bisfenoles (BPA y BPS) y ftalatos, sobre todo en los plásticos rígidos de los auriculares (diademas, carcasas). Estas sustancias están identificadas como disruptores endocrinos o tóxicas para la reproducción.

Para la OCU, los resultados ponen de manifiesto las limitaciones de la legislación europea vigente (REACH y RoHS) frente a la rápida evolución de la industria electrónica. Por ello, considera necesario actualizar y reforzar los requisitos de seguridad química en los productos de consumo, independientemente de los canales de venta.

Los productos analizados se adquirieron tanto en grandes webs de venta 'online', como Temu o Shein, como en los canales de distribución tradicionales. "Y es que la protección de la salud debe formar parte del diseño de los productos desde su origen", añade.

En este contexto, subraya que el prestigio o reconocimiento de una marca no garantiza la ausencia de este tipo de sustancias. Así, apunta que los auriculares y cascos de audio diseñados para niños presentan menores niveles de contaminación química que los de adultos. Aun así, solo un tercio de los modelos infantiles obtiene una evaluación claramente positiva.

No obstante, OCU aclara que no hay motivos para la alarma inmediata, ya que los riesgos identificados están asociados a una exposición crónica y a largo plazo, no a una toxicidad aguda. El principal problema para la organización reside en el llamado "efecto cóctel", derivado de la exposición diaria a múltiples disruptores endocrinos procedentes de distintas fuentes. Pero en el caso de los auriculares y cascos, el riesgo de migración de estas sustancias a través de la piel puede verse incrementado por el contacto prolongado, el calor corporal y la sudoración, especialmente durante un uso intensivo.

Al hilo, OCU señala que para reducir la exposición y proteger la salud, especialmente la de los menores, conviene limitar el contacto prolongado con los plásticos rígidos de estos y otros productos, evitando que estén en contacto directo y continuo con la piel. Y, sobre todo, evitar quedarse dormido con los auriculares puestos.