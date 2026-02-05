OAFI y FEDE colaboran para impulsar acciones en salud osteoarticular y diabetes - FEDE

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Internacional de Osteoartritis (OAFI, por sus siglas en inglés) y la Federación Española de Diabetes (FEDE) han firmado un convenio de colaboración de un año prorrogable con el principal objetivo de impulsar acciones conjuntas en salud osteoarticular y diabetes.

Así, este acuerdo "abre una oportunidad para ampliar el foco, ya que la diabetes no solo requiere un buen control metabólico, también implica cuidar aspectos que a menudo pasan desapercibidos, como la salud ósea y el riesgo de problemas osteoarticulares", ha indicado al respecto el presidente en funciones de FEDE, Juantxo Remón.

En este contexto, desde la citada Federación han recordado que la diabetes tipo 2 está asociada con una mayor probabilidad de desarrollar osteoartritis o artrosis. Diferentes metaanálisis e investigaciones estiman que existe en torno a entre un 20% y un 40% más de probabilidad relativa de artrosis en personas con diabetes tipo 2.

Por ello, este entendimiento servirá para la participación de los pacientes con diabetes en la comunidad OAFI de salud osteoarticular, entre otras acciones conjuntas. "Este convenio refuerza una alianza necesaria para situar la salud osteoarticular en la agenda de las patologías crónicas", ha destacado, por su parte, el CEO de OAFI, Josep Vergés Milano.

"Queremos contribuir a que las personas con diabetes dispongan de más información y herramientas para prevenir y detectar a tiempo complicaciones relacionadas con huesos, articulaciones y movilidad, y seguir avanzando en el empoderamiento y la gestión activa de su propia salud", ha continuado Vergés Milano.