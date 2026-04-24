La número 1 del examen EIR 2026 elige pediatría en el Hospital Niño Jesús de Madrid

María Gallego - PLANEIR

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La número 1 del examen EIR (Enfermero Interno Residente) de este año, la madrileña de 22 años María Gallego, ha elegido este viernes plaza en la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús: "Los niños y la infancia son mi pasión, y creo que la labor enfermera en esta etapa es muy importante".

Gallego, que además es enfermera en un colegio de Tres Cantos (Madrid), quedó primera en el examen con 11.204 aspirantes para 2.279 plazas (un ratio de 4,9 candidatos por plaza), informa en un comunicado el centro PlanEIR, donde se ha formado y que ha conseguido los tres números 1 en el EIR los tres últimos años.

Ángela Iglesias, del Comité Académico de PlanEIR, ha dicho que la especialización enfermera sigue creciendo, pero persisten desequilibrios entre la distribución de plazas y la necesidad asistencial: "No todas las áreas están igual de cubiertas, lo que evidencia desequilibrios que deberían corregirse en futuras convocatorias".