El nuevo Código Europeo contra el Cáncer insta a subir impuestos de tabaco y alcohol para ayudar en prevención

Archivo - Tabaco y alcohol. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SRDJAN RANDJELOVIC

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha impulsado la quinta edición del Código Europeo contra el Cáncer (ECAC5), que apela por primera vez a los dirigentes políticos para implementar medidas que ayuden a la población en la prevención del cáncer, instando por ejemplo a subir impuestos de tabaco y alcohol para hacer que sean menos accesibles.

La Fundación ECO para la Excelencia y Calidad en Oncología, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ha organizado este miércoles un acto de presentación del nuevo código, que nació en los años 80 como una herramienta para ayudar a la población a reducir el riesgo de cáncer. Esta quinta edición incluye 14 recomendaciones, frente a las 12 de la última versión publicada en 2014, y estará disponible en español a partir del 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer.

El miembro del Comité Científico ECAC5 José María Martín Moreno, coautor del código, ha apuntado que el impacto del código desde su creación no puede calificarse de "triunfalista", pero ha destacado que esperan que esto cambie con la modificación que se ha hecho en esta nueva versión, pasando de un enfoque centrado únicamente en la persona ("no fumes", "come mejor") a la interpelación de los dirigentes políticos, pidiéndoles que hagan esas opciones factibles para la población.

Martín Moreno ha detallado en su intervención las 14 pautas que contempla el código, con énfasis en las principales novedades. Así, sobre el tabaco, ha precisado que la recomendación es "no fume, no use ningun tipo de tabaco ni productos de vapeo y, si fuma, debe dejarlo". En este punto, ha señalado que se incorpora una referencia expresa al riesgo que supone el vapeo y se refuerza la necesidad de actuar ante el humo generado por terceros.

El código también hace referencia, igual que anteriores versiones, a la importancia de tomar medidas para prevenir el sobrepeso y la obesidad, ser físicamente activo y mantener una dieta saludable. La innovación a este respecto es que se pide a los gobiernos que aumenten los impuestos a alimentos ricos en grasas, azúcar y sal, promuevan el acceso a alimentos saludables, implanten incentivos fiscales para todas las formas de viaje activo o clases de educación nutricional, entre otros.

Otro de los cambios significativos se centra en el consumo de alcohol, cuya formulación pasa de "limitar" a "evitar". Martín Moreno ha insistido en la importancia de este aspecto, teniendo en cuenta la evidencia que indica que el consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo para al menos siete tipos de cáncer y que su consumo de ligero a moderado causa casi 23.000 casos nuevos de cáncer en la Unión Europea al año.

El código también incorpora como nuevo punto específico recomendaciones frente a la contaminación del aire. Por ejemplo, insta a usar el transporte público, elegir rutas con poco tráfico al caminar, mantener el hogar libre de humo evitando quemar materiales como carbón o madera, y apoyar políticas que mejoren la calidad del aire. Asimismo, añade a la recomendación de participar en cribados de cáncer de colon, mama y cuello uterino el 'screening' de pulmón, en caso de que exista en el país y se le ofrezca a la persona.

Además, pone el foco en las infecciones que causan cáncer, ampliando la sugerencia de vacunar contra el virus de la hepatitis B y el virus del papiloma humano (VPH) tanto a niños como a niñas a la edad recomendada en cada país, y participar en pruebas y tratamientos para los virus de la hepatitis B y C, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y 'Helicobacter pylori', según lo recomendado en el país.

Junto a estos, el ECAC5 incluye otras recomendaciones ya contempladas para la prevención del cáncer, como mantener la lactancia materna durante el mayor tiempo posible, evitar la exposición al sol y usar protección solar, protegerse de los factores que causan cáncer en el trabajo, informarse sobre los niveles de gas radón en la zona donde se reside, y limitar el uso de terapia de reemplazo hormonal a casos indicados por un profesional sanitario.

DIFICULTADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN

El presidente de la Fundación ECO, Jesús García-Foncillas, ha destacado la importancia de contar con un código de estas características para ayudar en la prevención de una enfermedad de la que se detectan cada año cerca de 300.000 nuevos casos en España, pero ha advertido acerca de las dificultades que se pueden encontrar para su implementación efectiva.

Por ejemplo, se ha referido al precio que supone seguir una dieta saludable, así como "marketing agresivo" que se emplea en favor de los alimentos ultraprocesados y el alcohol. Asimismo, ha apuntado a otra barrera estructural y "urbana" que empuja a la población hacia un estilo de vida sedentario y a enfrentar los riesgos de la contaminación del aire.

Foncillas también ha alertado de las desigualdades en salud y la "brecha" en la comprensión de los riesgos por parte de la población. "Hablamos mucho, pero no estamos muy seguros de si la población a la cual nos dirigimos entiende el riesgo que implican muchos de estos factores que se recogen en el código", ha aseverado para referirse a continuación a la "resistencia cultural y social" que persiste y que lleva por ejemplo a que el consumo de alcohol esté normalizado. Por último, ha alertado sobre el "escepticismo acientífico" respecto a las vacunas.

Por su parte, la directora de Atención a Pacientes y Usuarios de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Carmen Yélamos, ha surayado la "oportunidad" que supone este código para transformar la prevención del cáncer con la colaboración de todos los actores implicados, ya que "la prevención del cáncer no es un reto individual sino una responsabilidad colectiva".

Al hilo, ha hecho hincapié en la necesidad de difundir el contenido de este código en un contexto marcado por retos tan importantes como la desinformación y las 'fake news', que se viralizan a través de las redes sociales y "arrastran" a la población hacia mensajes que pueden generar problemas de salud.