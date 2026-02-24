Nueva fase del proyecto Xenoma Galicia: 5.000 muestras de ADN para hallar predisposición a enfermedades como el cáncer

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el director ejecutivo de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo, supervisan el acto de toma de muestras del proyecto 'Xenoma Galicia'. Hospital Clínico - XUNTA DE GALICIA

El conselleiro de Sanidade gallego, Antonio Gómez Caamaño, y el director ejecutivo de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo, han supervisado este lunes el acto de toma de muestras del proyecto 'Xenoma Galicia', la iniciativa científica "más importante de la historia de Galicia" que inicia una nueva fase y con la que se busca "revolucionar" la medicina de precisión analizando el ADN de 5.000 gallegos para encontrar su predisposición a diferentes tipos de cáncer.

Por el momento, el proyecto ha arrancado en el área sanitaria de Santiago e Barbanza, con la citación aleatoria de más de 800 personas que, tras firmar el consentimiento informado a través de la app del Sergas, acuden al Hospital Clínico para la obtención de la muestra de sangre.

Según ha explicado Carracedo ante los medios, además de ser un proyecto científico "importante", es al mismo tiempo un proyecto de cribado para ver la predisposición al cáncer de mama, de ovario, colorrectal y a la hipercolesterolemia.

"Esto va a suponer una revolución muy importante en la salud, fundamentalmente, pero también en sectores estratégicos como el farmacéutico y el biotecnológico", ha señalado.

Lo más importante, ha continuado, son las "repercusiones directas" que tendrá para hacer una medicina personalizada "más efectiva". "Esto va a ser una estrategia de la medicina del futuro, adelantándonos a la enfermedad", ha insistido Carracedo, dado que, si bien la persona citada puede no llegar a desarrollar la enfermedad aunque se le encuentre una mutación que lo predisponga, permite una prevención "personalizada".

Carracedo ha agradecido el trabajo del equipo investigador y sobre todo de los participantes. "Es complicado que vengan de sitios distantes para donar y lo hacen fundamentalmente por amor a la ciencia. Y eso es precioso porque significa que los gallegos son muy solidarios y entienden el valor de contribuir al avance de la ciencia", ha destacado.

EL OBJETIVO: 400.000 MUESTRAS

El investigador ha avanzado que, en el futuro, el objetivo sería conseguir 400.000 muestras de ADN, convirtiendo el proyecto en el número uno en cuanto a población, ya que el proyecto de este tipo más importante del mundo es de Reino Unido, con 500.000 muestras. "Intentar conseguir 400.000 muestras en una población de 2,7 millones sería de otra dimensión", ha comentado.

Por su parte, el conselleiro de Sanidade ha reivindicado también el carácter "pionero" de la iniciativa, incidiendo en la "gran valía" que tendrán sus resultados "para avanzar en ámbitos como la medicina preventiva y personalizada".

Por ello, ha animado a todos los que reciban su invitación, vía SMS, a participar.

Esta nueva fase, ha explicado, arranca con la recogida de 5.000 nuevas muestras en toda Galicia. En el área sanitaria de Santiago e Barbanza se han habilitado un total de 828 citas para proceder a la recogida. Concretamente, 703 en Santiago y 125 en Barbanza.

Se prosigue así con una iniciativa que en su fase inicial analizó 2.000 muestras biológicas de sangre y saliva. Estos estudios permitieron detectar 24 variantes de riesgo asociadas a diferentes patologías hereditarias.

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA

La participación en el proyecto es totalmente voluntaria, pero es necesaria una invitación previa por parte del departamento sanitario de la Xunta. De este modo, en cada una de sus fases las personas seleccionadas de forma aleatoria recibirán en su móvil un mensaje SMS con una invitación y una relación informativa sobre el programa.

Tras esto, los participantes deberán solicitar su cita a través de la aplicación Sergas Móvil. Las citas están disponibles de lunes a jueves en horario de tarde. El personal sanitario informará los participantes y llevará a cabo una extracción de la muestra de sangre, sin necesidad de acudir en ayunas.