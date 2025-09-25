Normativa. BOE

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nombramientos Resolución de 19 de septiembre de 2025, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Celador/a.

Destinos. Resolución de 18 de septiembre de 2025, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de julio de 2025.

Recursos. Resolución de 15 de septiembre de 2025, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo 707/2025, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Suministro de fungibles para la sala de extracciones del área de atención sanitaria de Ceuta.

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud. Objeto: Actualización y mejora del proyecto de estratificación de la población en el SNS Plan de Trabajo para el periodo 2025-2027.

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Barcelona. Objeto: Servicio de reconocimientos médicos urológicos, ginecológicos, otorrinolaringológicos y de analíticas especificas para el personal dependiente de la DP de la TGSS de Barcelona.

Anuncio de notificación de 22 de septiembre de 2025 en procedimiento De la resolución del procedimiento para declarar la perdida de efecto de la declaración responsable de actividades de importación de productos cosméticos.

