Normativa. BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Especialidades sanitarias Resolución 1887/2025, de 22 de julio, de la Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe/a de Sección Sanitaria de Psicología Clínica.

MINISTERIO DE SANIDAD

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Sanidad. Objeto: Servicio de producción de los cuestionarios de examen y hojas de respuesta correspondientes a la convocatoria de pruebas selectivas 2025 para el acceso en el año 2026, a plazas de Formación Sanitaria Especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. Expediente: 202512PAO002.

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Sanidad. Objeto: Servicio de recogida, transporte, custodia, entrega y destrucción de los cuestionarios de examen, hojas de respuesta y otro material correspondientes a la convocatoria de pruebas selectivas 2025 para el acceso en el año 2026, a plazas de Formación Sanitaria Especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería etc. Expediente: 202512PAO003.

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de consumibles para las impresoras del Hospital Universitario del Instituto Nacional de Gestión sanitaria (INGESA) en el Área Sanitaria de Melilla. Expediente: P.A.S.A. 2025-068-GME.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Objeto: Servicio de gestión y cuidado de colonias de animales de experimentación en el animalario del Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Alcalá, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Expediente: 33580/25.