Nofumadores.org pide al próximo Gobierno que retome la reforma de la ley antitabaco en la próxima legislatura

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MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nofumadores.org ha pedido a todos los partidos políticos que asuman el compromiso de impulsar la reforma de la ley antitabaco en la próxima legislatura y al proximo Gobierno, resultante de las elecciones generales del 29 de noviembre, que retome la reforma que ya había llegado al Congreso de los Diputados.

Así, Nofumadores.org pide que que considere esta iniciativa como una "prioridad de salud pública, avanzando hacia una protección efectiva frente al conjunto de productos relacionados con el tabaco y la nicotina, con especial atención a la publicidad, los aromas atractivos para adolescentes y la protección de los menores".

"Las políticas de salud pública no pueden quedarse ancladas en una realidad que ya ha cambiado. Pedimos a todos los partidos políticos un pacto de estado en esta materia y que se comprometan a recuperar esta reforma. Al próximo Gobierno le solicitamos que no permita que todo el trabajo realizado quede en papel mojado", afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org.

"La protección de la salud, especialmente la de nuestros niños y adolescentes, no puede depender de los calendarios electorales ni tener color político. Haber reducido el número de fumadores es un logro colectivo, pero sería un grave error considerar que la batalla está ganada mientras sigan apareciendo nuevas formas de consumo y adicción", añade.

La organización valora positivamente el descenso del consumo diario de tabaco en España, según la última contienen Encuesta de Salud de España 2025, elaborada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE); pero advierte de que los datos no deben interpretarse como una victoria definitiva frente a la adicción a la nicotina y que el mínimo histórico de tabaquismo oculta la persistencia de nuevas formas de consumo de nicotina.

La asociación considera necesario ampliar el enfoque de las políticas de salud pública para incorporar estas nuevas formas de consumo, especialmente los cigarrillos electrónicos y otros productos que contienen nicotina.

"Que cada vez menos personas fumen cigarrillos es una excelente noticia, pero no podemos confundir el descenso del tabaquismo con el fin de la adicción a la nicotina. La industria ha diversificado sus productos y sus formas de consumo. Por eso, desde Nofumadores.org creemos que ha llegado el momento de empezar a hablar de 'nicotismo'. El problema ya no está únicamente en el cigarrillo tradicional, sino en todas las vías por las que la nicotina puede seguir generando dependencia", añade Fernández Megina.

EL VAPEO RECIENTE AUMENTA ENTRE LOS ADOLESCENTES

Entre las máximas preocupaciones de Nofumadores.org se encuentra que el 27,1% de los estudiantes de 14 a 18 años ha utilizado cigarrillos electrónicos durante los últimos 30 días, frente al 26,3% de 2023. Este incremento contrasta con el descenso del consumo reciente de tabaco convencional, que ha pasado del 21% al 15,5% en el mismo periodo. Aunque la proporción de adolescentes que ha probado alguna vez un vapeador ha descendido del 54,6% al 49,5%, el aumento del uso durante el último mes indica que estos dispositivos mantienen una presencia importante entre la población juvenil.

"No podemos celebrar que el tabaquismo haya alcanzado mínimos históricos mientras más de uno de cada cuatro adolescentes reconoce haber vapeado durante el último mes. Aunque no todos los vapeadores admiten contener nicotina, aunque sea en dosis muy pequeñas, estos datos deberían preocuparnos profundamente. Estamos ante productos que se presentan con sabores, diseños y formatos especialmente atractivos para los jóvenes", explica la presidenta.

En su opinión, "la industria sabe que el cigarrillo tradicional está perdiendo terreno y ha encontrado nuevas formas de mantener su negocio". "Cambian los dispositivos, los sabores y las estrategias comerciales, pero la nicotina sigue siendo una sustancia altamente adictiva. Nuestra obligación es impedir que una nueva generación quede atrapada en esa dependencia, independientemente del producto utilizado para consumirla", denuncia.