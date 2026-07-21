Archivo - 'Nofumadores.org' exige al Gobierno que el proyecto de ley de tabaco se envíe al Congreso "a principios de septiembre" - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la asociación 'Nofumadores.org', Raquel Fernández, ha exigido al Gobierno que el proyecto de ley de tabaco aprobado este martes y en segunda vuelta en Consejo de Ministros sea enviado al Congreso de los Diputados "a principios de septiembre" para su rápida tramitación parlamentaria.

"Hacemos un segundo llamamiento a la Comisión de Sanidad para que no bloquee la ley en el Congreso, como está ocurriendo en otras", ha indicado en declaraciones a Europa Press, tras lo que ha realizado un tercero dirigido "a los grupos políticos" para que "encuentren el consenso que en su día encontraron con la anterior ley y piensen sobre todo que los muertos y enfermos por tabaquismo no conocen de color político".

A juicio de Fernández, que ha valorado positivamente esta norma, su aprobación "no es algo que les vaya a hacer ni perder votos, ni ser menos populares". "Tienen que entender que son medidas que aunque puedan tener una mínima crítica u oposición en un primer momento, la historia nos ha demostrado que son normas que aplaude la sociedad, que se valoran mucho", ha explicado.

Por ello, ha insistido en pedir "altura de miras" y "generosidad", así como "sentido del deber con la ciudadanía". Es necesario que los políticos "dejen de lado cualquier tipo de interés" y "sus disputas políticas", ha manifestado, señalando, de hecho, el deseo de que, a través de enmiendas, se apruebe una ley "aún mejor que la que llega" a las Cámaras.

No obstante, esta organización ha destacado lo oportuno de esta legislación para adaptarse a la nueva realidad de los productos de nicotina. Así, ha puesto en valor medidas como la ampliación de los espacios exteriores libres de humo y aerosoles, especialmente a las terrazas de hostelería, que es la "columna vertebral del tabaquismo en España"; y la equiparación legal de los cigarrillos electrónicos y del tabaco calentado con el tabaco convencional.

También, ve favorable la restricción de la venta de los nuevos productos de tabaco y nicotina a estancos y tiendas especializadas, así como la prohibición del consumo de tabaco y nicotina a menores de edad. Todo en el contexto de las enfermedades y las cerca de 60.000 muertes que provoca cada año el tabaquismo.

ASPECTOS A INTRODUCIR A TRAVÉS DE ENMIENDAS

En cuanto a los aspectos no recogidos en este texto legal y que, desde 'Nofumadores.org', esperan que se incorporen a través de enmiendas, destaca el empaquetado neutro para todos los productos del tabaco y de la nicotina, la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos desechables, la eliminación de puntos de venta (máquinas expendedoras), así como la publicidad en los estancos.

Al respecto del primero de estos reclamos, Fernández ha denunciado "la interferencia en la industria del tabaco". "El empaquetado es el último resquicio físico que tiene la industria del tabaco para publicitar su marca", ha señalado, afirmando que también es necesaria "la obligatoriedad de señalizar todos los sitios dónde está prohibido fumar".

Por último, ha destacado que el humo que se respira en las terrazas es solo "la punta del iceberg", y es que este entra "en la propia vivienda" a través de los balcones, por lo que sería exigible "una mayor salvaguarda del afectado" por este problema que "se agudiza en verano".