Nofumadores reclama protección explícita frente al humo de tabaco ajeno que entra en los hogares

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación Nofumadores ha reclamado este miércoles que la reforma de la Ley del Tabaco en la que trabaja el Ministerio de Sanidad incluya protección explícita frente al humo de tabaco ajeno que entra en los hogares a través de ventanas, terrazas y conductos de ventilación, equiparándolo con otras actividades nocivas e insalubres reguladas en comunidades de vecinos.

Además, Nofumadores ha exigido que los propietarios de viviendas donde se fume estén obligados por ley a declararlo cuando vendan el inmueble, después de que California haya aprobado una normativa en este sentido que reconoce que el residuo tóxico del tabaco y el vapeo se incrusta en paredes, muebles, polvo y sistemas de ventilación y permanece en ellos durante años, según ha informado la asociación en un comunicado.

"California demuestra que el humo de tercera mano y del vecino es un riesgo ambiental que debe ser reconocido y regulado. Sin embargo en España ni siquiera se protege del humo de segunda mano que proviene de domicilios ajenos y que de alguna manera viola la inviolabilidad de otros domicilios donde no se genera ese humo. España no puede seguir ignorando a miles de familias obligadas a vivir encerradas para proteger su salud", ha aseverado la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina.

A este respecto, Nofumadores ha destacado una iniciativa ciudadana impulsada por la asociación, 'Por la libertad de abrir tu ventana o balcón y respirar aire sin tabaco', que supera ya las 25.000 firmas, y busca visibilizar esta situación. De hecho, las "numerosas" consultas de vecinos afectados por este problema han llevado a la asociación a crear la Plataforma de afectados en Casa por tabaco de humo ajeno (PACTHA).

Según ha detallado, diferentes testimonios recogen que niños y personas mayores ven imposible salir a sus terrazas porque el humo del tabaco de sus vecinos invade estos espacios, una situación que también les impide ventilar la casa o tomar el aire en su propio hogar.

Así, Nofumadores ha incidido en que España carece de normativa que proteja a los ciudadanos frente al humo ajeno dentro de su propio hogar, ya que esto no está contemplado en la Ley Antitabaco vigente ni en la reforma que se busca hacer de la misma, a pesar de que la Declaración ENDGAME del Tabaco en España 2030 pide explícitamente establecer protección legal frente al humo procedente de ventanas, balcones y patios de luces.

En este contexto, ha solicitado al Ministerio de Sanidad que la reforma de la ley incluya la prioridad del derecho a vivir en un ambiente saludable dentro de casa.

"La situación actual obliga a muchas familias a vivir sometidas al humo de tabaco ajeno que se cuela en sus propios domicilios a través de ventanas, puertas o conductos de ventilación. La experiencia de California demuestra que otra regulación es posible y que proteger el derecho a respirar aire limpio en casa es una cuestión de salud pública, convivencia y libertad", ha concluido Fernández Megina.