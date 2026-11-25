Archivo - Joven vapeando. - ROMAN CHEKHOVSKOY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández, ha celebrado la aprobación del Real Decreto que restringe el uso de sabores y aromas distintos a los del tabaco en los cigarrillos electrónicos y limita la cantidad máxima de nicotina en las bolsitas, destacando que "la salud pública de todos nuestros menores y gente joven tiene que prevalecer sobre los intereses económicos".

Fernández ha felicitado al Gobierno y, en particular, al Ministerio de Sanidad por conseguir la aprobación de este texto, "muy importante", antes del fin de la legislatura. "Esto no es aprobar algo en el último momento, sino que es algo que se lleva trabajando durante toda la legislatura", ha destacado en declaraciones a Europa Press.

Frente al posicionamiento de la patronal del vapeo, la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), que ha alertado de la pérdida de puestos de trabajo que conllevará la nueva norma, Fernández ha subrayado que "estas personas pueden trabajar en otra cosa, pero la gente que se engancha y puede morir de esto no tiene otra opción".

En esta línea, ha valorado positivamente el impacto que tendrá para frenar el consumo de menores y jóvenes. "Insisto, el interés económico de unos pocos no puede estar por encima de un tema de salud pública. Y esto es un tema de salud pública. Un impacto económico no puede estar por encima de la salud de nuestros jóvenes y de nuestros niños", ha aseverado.

Sin embargo, ha expresado su disconformidad con la cantidad máxima de nicotina fijada para las bolsitas de nicotina. Según ha señalado, el texto la establece en cuatro miligramos, una información que el Ministerio de Sanidad no ha confirmado, pero que no corresponde con la intención de reducirlo a 0,99 mg, como contemplaba el Proyecto de RD.

"Y esto sabemos que ha sido por la interferencia de la industria del tabaco que ha estado luchando para conseguir aumentar la cantidad de miligramos de nicotina. Porque tenemos que tener en cuenta que la industria del tabaco está en el negocio de la nicotina, es decir, en el negocio de la adicción", ha explicado la representante de Nofumadores.

Tras ello, ha lamentado que, "desgraciadamente", el adelanto electoral ha hecho decaer el Proyecto de Ley del Tabaco, que se encontraba en tramitación en el Congreso. Fernández ha señalado que se tendrá que retomar en la próxima legislatura, tras lo que ha destacado que regulaba "aspectos muy importantes", como los espacios sin humo, "necesarios" para la "desnormalización del consumo del tabaco y la nicotina".