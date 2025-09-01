Nikolaus Kriz, nuevo Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nikolaus Kriz ha asumido oficialmente el papel de director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés), tras su nombramiento por el Consejo de Administración de la EFSA.

En su primer día en el cargo, el doctor Kriz ha expresado su gratitud y determinación, y ha subrayado que sus "principales prioridades" son: "brindar asesoramiento científico de alta calidad con mayor rapidez; aprovechar las tecnologías digitales y la inteligencia artificial para realizar evaluaciones de riesgos más agilizadas y mejorar las capacidades de procesamiento de datos; y fortalecer las importantes alianzas que tenemos con las instituciones de la UE, los Estados miembros, las agencias hermanas, el mundo académico y la sociedad civil".

Kriz también subrayó la importancia del personal y la comunidad de expertos de la EFSA: "La mayor fortaleza de la EFSA reside en su gente". Así, asegura que invertirá en una cultura que "escuche, empodere y cree las condiciones para la excelencia; un entorno laboral saludable e inclusivo es un activo esencial".

El doctor Kriz es un veterinario con más de 30 años de experiencia internacional que ha dedicado su carrera a la ciencia, la salud pública y la cooperación europea. Anteriormente, ocupó altos cargos en la Agencia Europea de Medicamentos y ha trabajado durante los últimos ocho años en la EFSA, como Jefe de la Unidad de Salud y Bienestar Animal y Fitosanitario, y, más recientemente, como jefe de Evaluación de riesgos del Departamento de Servicios (ENABLE).

En sus recientes declaraciones ante el Parlamento Europeo, el doctor Kriz se ha comprometido a garantizar que la EFSA siga siendo un socio "fiable, transparente y con visión de futuro" tanto para los responsables políticos como para la ciudadanía.

"Considero a la EFSA como un centro de ciencia abierta: basada en la evidencia, accesible y fiable. Juntos, garantizaremos que el sistema europeo de seguridad alimentaria siga siendo un referente mundial", concluye.