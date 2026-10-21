Nigeria confirma el primer caso de ébola en su territorio de una mujer que había viajado a Uganda

Archivo - Profesionales sanitarios en el Hospital Nacional de Abuja, en Nigeria (archivo) - Robert Oba / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de Nigeria ha confirmado este martes un caso de ébola, siendo el primero que se produce en su territorio de la cepa Bundibugyo, que afecta a República Democrática del Congo (RDC) y Kenia, mientras Uganda declaró a finales de julio estar libre del virus tras confirmar dos fallecidos y 20 casos.

Se trata de una mujer nigeriana que empezó a presentar síntomas el pasado 7 de octubre, tras regresar al país de un viaje en Uganda, ha relatado en un comunicado el ministro de Sanidad, Muhammad Ali Pate.

La paciente fue atendida inicialmente en un centro privado, donde sus síntomas continuaron empeorando, hasta confirmar que está infectada con el virus, y ahora "se encuentra en aislamiento y está recibiendo una atención médica de calidad", ha agregado el titular de la cartera.

La mujer mantuvo contacto estrecho con al menos 44 personas, cuyos movimientos están siendo ya rastreados por las autoridades mientras las localizan.

Así, los equipos sanitarios están identificando y realizando un seguimiento de aquellas personas que puedan haber estado expuestas, incluidos médicos y otros profesionales sanitarios, pacientes, cuidadores y los contactos durante el viaje, ha agregado el ministro.

"Estamos haciendo todo lo posible para contener este caso rastreando todos los contactos que la persona pueda haber tenido", ha defendido.

El brote de ébola declarado en mayo en RDC ha superado ya las barreras de los 9.500 casos y los 4.600 muertos, según el último balance oficial publicado por las autoridades congoleñas, en plena expansión de la enfermedad, que un día antes afectó a una octava provincia del país africano.