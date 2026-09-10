Neurólogo asevera que la migraña genera pérdidas más allá del dolor de cabeza y destaca el valor de un manejo adecuado

Archivo - Mujer con dolor de cabeza. - PHEELINGS MEDIA/ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Neurología de la Fundación Jiménez Díaz y presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Jesús Porta, ha aseverado que "la migraña produce pérdidas en cascada que van mucho más allá del dolor de cabeza", pero ha destacado que un manejo profesional adecuado en colaboración con los pacientes ayuda a que recuperen el control de su vida y logren una normalidad.

Porta ha enumerado algunas de las pérdidas que sufren los pacientes de migraña, cinco millones en España, como son los síntomas cognitivos, la niebla mental y las dificultades para concentrarse que pueden persistir después del ataque, así como la ansiedad anticipatoria y el miedo constante a un nuevo ataque de migraña.

"El verdadero impacto está en lo que nadie ve desde fuera", ha apuntado para destacar que un abordaje colaborativo de la enfermedad permite no solo aliviar el dolor, sino que los pacientes consigan normalidad en los ámbitos familiar, social, laboral y personal. "Eso es lo que realmente es transformador y también lo que nos motiva en nuestro día a día en consulta", ha resaltado.

La presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE), Isabel Colomina, ha compartido su experiencia como paciente con migraña resaltando que esta enfermedad lleva a perder confianza, planes con la familia y el sentimiento de tener el control de tu día.

"Cada mes esperas que no te golpee la siguiente crisis. Pero cuando logras manejar la enfermedad con tu médico, empiezas a recuperar cosas que pensabas que habías perdido para siempre: tu autonomía, tu tranquilidad, tu vida", ha destacado.

CAMPAÑA 'LOST&FOUND'

En el marco del Día Internacional de Acción contra la Migraña, que se conmemora este sábado, Pfizer ha lanzado la campaña global 'Lost&Found', con la que busca visibilizar las pérdidas cotidianas y silenciosas que los pacientes sufren a causa de esta enfermedad, al tiempo que destaca como, de la mano de médicos y con apoyo, es posible recuperar el control y el bienestar en sus vidas.

El director médico de Pfizer España, José Chaves, ha afirmado que con iniciativas como esta el objetivo de la compañía es visibilizar el impacto "real y silencioso" de la migraña, reconociendo las pérdidas cotidianas de los pacientes y ayudando a que recuperen el control.

De los cinco millones de españoles con migraña, aproximadamente el 70 por ciento son mujeres. Supone la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años y la segunda a nivel mundial. A pesar de su elevada prevalencia y de la discapacidad que genera, desde Pfizer han aseverado que la enfermedad continúa rodeada de un estigma que contribuye a invisibilizar sus consecuencias reales.