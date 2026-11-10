Neumólogos esperan que el cribado de cáncer de pulmón se implemente en todas las CCAA de forma equitativa

Archivo - Radiografía cáncer de pulmón. - UTAH778/ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha confiado en que el cribado de cáncer de pulmón se incorpore de forma equitativa en todas las comunidades autónomas para garantizar una detección precoz de la enfermedad en igualdad de oportunidades, después de que Cataluña y Castilla-La Mancha hayan avanzado la implementación de sus primeros programas para 2027.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que se conmemora el 17 de noviembre, los neumólogos han celebrado los anuncios de estas dos comunidades autónomas, que han calificado como un "paso importante" hacia la incorporación progresiva del cribado en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Los especialistas han resaltado la importancia de estas pruebas de detección precoz, basadas en tomografía computarizada (TC) de baja dosis, en una enfermedad que no suele producir síntomas específicos en fases iniciales, por lo que, cuando estos aparecen y se realiza el diagnóstico, el cáncer puede encontrarse ya avanzado.

"Por eso, identificar a las personas con mayor riesgo y ofrecerles pruebas de detección precoz puede marcar una diferencia importante en su pronóstico. El objetivo es diagnosticar el tumor cuando todavía existen más posibilidades de aplicar tratamientos con intención curativa", ha destacado el coordinador del área de Oncología Torácica de SEPAR, José Sanz.

Desde la sociedad científica han abogado por que la implementación del cribado de cáncer de pulmón, dirigido a grupos de población seleccionados, vaya acompañado de una estrategia coordinada que permita garantizar criterios homogéneos de selección de la población, calidad en la realización e interpretación de las pruebas y continuidad asistencial.

PROYECTO 'CASSANDRA'

En este contexto, SEPAR ha destacado el papel que ha tenido el proyecto 'Cassandra', ideado por la propia sociedad científica y desarrollado junto a otras, para probar la prevención y el cribado en personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad en España.

Junto a la TC de baja dosis, el programa contempla la prevención primaria a través de programas de deshabituación tabáquica y la evaluación de otras enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el enfisema y las patologías cardiovasculares.

"Cassandra' ha contribuido a impulsar este cambio de perspectiva y a demostrar que es posible avanzar hacia un modelo de detección precoz adaptado a nuestro sistema sanitario. Estamos ante un efecto dominó que esperamos que anime a otras comunidades autónomas a dar también este paso", ha apuntado el miembro de SEPAR y cocoordinador del proyecto 'Cassandra' Juan Carlos Trujillo.

Asimismo, desde SEPAR han detallado que la evidencia científica respalda esta estrategia. En concreto, se han referido a los resultados de los ensayos clínicos 'Nelson', realizado en Europa, y 'National Lung Screening Trial' (NLST), en Estados Unidos, que demostraron que el cribado mediante TC de baja dosis reduce la mortalidad por cáncer de pulmón en personas con alto riesgo.

Mientras que 'Nelson' registró una reducción del 24 por ciento de la mortalidad por cáncer de pulmón a los 10 años entre los hombres que participaron en el programa de cribado, en comparación con quienes no fueron cribados, 'NLST' observó una reducción relativa del 20 por ciento de la mortalidad por esta enfermedad frente al cribado mediante radiografía de tórax.