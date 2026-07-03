Néboa Zozaya González, nueva presidenta de la Asociación de Economía de la Salud - ISCIII

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investigadora de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Néboa Zozaya González, ha sido nombrada nueva presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Economía de la Salud (AES), organización de la que hasta ahora era su vicepresidenta primera.

De esta forma, esta científica titular en el Departamento de Planificación y Economía de la Salud del citado organismo, que es licenciada en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y Doctora en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, regirá los designios de esta entidad durante los próximos tres años.

En la actualidad, Zozaya González también ejerce como docente en la ENS, al colaborar estrechamente en su Máster Universitario en Administración Sanitaria y, también, con su Máster de Salud Pública. En cuanto a sus líneas principales de investigación, estas son el estudio en servicios sanitarios, la evaluación económica, el análisis de políticas públicas y las investigaciones de resultados en salud.

LA AES AGLUTINA A MÁS DE 600 PROFESIONALES

Tras exponer que la nueva máxima representante de la AES cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la consultoría, la academia y la administración pública, la ENS ha informado de que esta entidad es una sociedad científica sin ánimo de lucro creada hace 40 años, que aglutina a más de 600 profesionales. De carácter multidisciplinar, tiene como misión fomentar el conocimiento y promover el debate en cuestiones relativas a la economía de la salud para contribuir a la toma de decisiones sobre la mejora de la salud y de los servicios de atención sanitaria.

Junto a ello, ha indicado que esta organización desempeña un papel fundamental como espacio de encuentro entre investigadores, gestores, profesionales sanitarios y responsables de políticas públicas. Además, es una de las 11 sociedades científicas que integran la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

La ENS, que dirige el investigador Iñaki Imaz, valora "muy positivamente" este nombramiento, que "refuerza el liderazgo" de sus investigadores en las sociedades científicas, ha explicado esta Escuela, que ha asegurado también que el mismo "subraya el compromiso del ISCIII con la investigación en salud y con la mejora de la eficiencia, la sostenibilidad y la equidad del sistema sanitario".