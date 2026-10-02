Nace el Sindicato Médicos Unidos para impulsar un Estatuto Médico propio

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación de Médicos Unidos por sus Derechos. - MÉDICOS UNIDOS POR SUS DERECHOS (MUD) - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) ha impulsado la creación del Sindicato Médicos Unidos (SMU) para reclamar un Estatuto del Médico y contribuir, según la organización, a "salvar a la sanidad pública del colapso que se avecina".

"El Sistema Nacional de Salud se ha deteriorado a marchas forzadas en los últimos tiempos por el enorme déficit de médicos provocado por el Estatuto Marco", señala MUD en un comunicado.

Según la asociación, el Estatuto actual impone unas condiciones laborales "inasumibles" para los médicos, por lo que, a su juicio. acaban marchándose del sistema público. Además, sostiene que las condiciones son decididas por el resto de profesiones sanitarias, ya que considera que el colectivo médico está infrarrepresentado en las mesas de negociación con la administración. "No puede haber sanidad sin médicos. El déficit de los mismos se traduce, irremediablemente, en una peor atención al paciente", añade.

Por ello, el Sindicato Médicos Unidos afirma que luchará por un Estatuto propio que permita a la profesión negociar sus condiciones directamente con la administración. "Unas buenas condiciones laborales permitirían frenar el éxodo masivo de médicos y afianzarlos en el sistema", agrega.

Así, SMU afirma que trabajará para que la huelga indefinida convocada para el próximo 28 de octubre sea un "éxito" y "fuerce" al Ministerio de Sanidad a escuchar las "justas, legítimas y unánimes" reivindicaciones de la profesión.

El Sindicato Médicos Unidos subraya que su objetivo es abrir un proceso de diálogo sobre el futuro de la profesión médica y del Sistema Nacional de Salud, puesto que considera que se está "en un punto de no retorno".

"La disponibilidad es total para buscar soluciones a los problemas que afectan a la profesión y, por ende, al conjunto de los pacientes. SMU inicia así su actividad con vocación estatal y con el Estatuto del Médico como principal objetivo fundacional", concluye.