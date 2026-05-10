El MV Hondius repostará combustible este lunes y partirá al puerto de Róterdam en una travesía de 5 días

Evacuación en lancha de los ciudadanos españoles del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavi - Álex Rosa

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El crucero MV Hondius repostará combustible y cargará los suministros necesarios este lunes por la mañana en el puerto de Granadilla y, una vez que todos los pasajeros y tripulantes hayan desembarcado, el buque se dirigirá al puerto de Róterdam (Países Bajos), según ha confirmado la naviera Oceanwide Expeditions en un comunicado.

"Una vez que todos los pasajeros y un número limitado de tripulantes hayan desembarcado, el MV Hondius repostará combustible y cargará los suministros necesarios en Tenerife", ha avanzado la naviera holandesa en su nota.

En rueda de prensa desde el puerto de Granadilla, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que el repostaje se va a hacer en el mismo puerto, mañana por la mañana en la dársena. "Mañana por la mañana, que tenemos un espacio de tiempo en el cual no va a haber descenso o desembarco de pasajeros, es cuando vamos a aprovechar a hacer el repostaje aquí mismo, en la dársena", ha informado la ministra.

Posteriormente, el buque se dirigirá al puerto de Róterdam (Países Bajos) con el resto de la tripulación a bordo. El tiempo estimado de navegación hasta Róterdam es de aproximadamente 5 días.

La previsión es que el último vuelo con pasajeros del crucero sea el de Australia y que tenga lugar en la jornada de este lunes con seis personas.

Oceanwide Expeditions ha asegurado que continúa trabajando con las autoridades competentes para resolver la situación médica a bordo del buque MV Hondius.