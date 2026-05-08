Ocho países muestran su disposición a enviar aviones para repatriar a sus nacionales del 'MV Hondius'

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del ministerio del Interior, Virginia Barcones, durante una rueda de prensa, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España).- Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha señalado que actualmente hay ocho países que han mostrado su disposición a poner medios aéros para repatriar a sus nacionales --pasajeros y tripulación-- del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus. En concreto, son cinco países asociados al Mecanismo Europeo de Protección Civil y tres que no.

Con respecto a los primeros, ha aclarado que España ya está trabajando en esta dirección con Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos y Turquía. "Es posible que hubiera un vuelo que se combinara con el de Francia y que en ese vuelo se llevaran tanto a los nacionales de un país como en el de otro", ha especificado con respecto a este último.

Por otro lado, Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia han mostrado la disposición de acoger a sus nacionales pero no tienen disponibilidad de medios aéreos. "Aquí ya el Mecanismo pone a disposición uno o dos aviones (para realizar la evacuación), que son los aviones de todos los europeos", ha explicado Barcones.

En el caso de que fuera necesario, ha añadido que Países Bajos, cuya bandera ostenta el buque, ha mostrado "desde el primer momento" su voluntad y responsabilidad de hacerse cargo de la situación. En lo que respecta a naciones que no forman parte de la Unión Europea (UE), la secretaria general de Protección Civil y Emergencias ha precisado que Estados Unidos (EEUU) y Gran Bretaña ya han concretado que enviarán un avión y ha añadido que Canadá también está ultimando el envío de otro.

Barcones ha especificado que también están solicitando aviones medicalizados --si bien todos los pasajeros son asintomáticos-- porque están trabajando "con todos los escenarios posibles". "Si alguien llega y presenta síntomas o en la revisión médica se comprueba o hay la más mínima duda, habría aviones medicalizados de la UE dispuestos para trasladar a estas personas con los debidos cuidados", ha recalcado.

LOS PASAJEROS VAN A ESTAR "AISLADOS"

Por otro lado, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias ha explicado que el crucero fondeará en el interior del puerto de Granadilla (Tenerife) y que los pasajeros desembarcarán en pequeñas embarcaciones Zodiac cuando tengan su avión "ya preparado".

"El lugar exacto donde se va a producir el fondeo va a ser dentro del interior del puerto, en el lugar donde ha determinado tanto la autoridad portuaria como la capitanía marítima, que es el lugar más seguro para realizar esta operación y a partir de ahí comenzar con el desembarco", ha señalado Barcones en una rueda de prensa.

Además, ha indicado que no van a empezar a desembarcar a los pasajeros del barco hasta que el aeropuerto no dé el aviso de que el avión de un país está listo para despegar. Una vez lo haga, se desembarcará a los nacionales de ese país. Éstos llegarán a tierra en Zodiac y subirán a autobuses que estarán preparados para salir "automáticamente" hacia el aeropuerto.

"Como ustedes saben, son personas asintomáticas que van a viajar en un transporte colectivo Con todos los protocolos sanitarios que se están estableciendo a nivel internacional y nacional. Llegarían al aeropuerto, a la pista, a montar directamente en el avión", ha detallado.

Barcones ha recalcado que todas las zonas por las que van a transitar los pasajeros del crucero "van a estar aisladas". "Les digo que, con toda seguridad, no hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Sólo van a acercarse los intervinientes autorizados, que van a disponer de los más altos estándares de protección", ha subrayado.

Y en la otra parte logística, el armador es el responsable del desembarco de todas estas personas, por lo tanto, tanto la zodia como los autobuses van a*

El armador, los aviones que se movilizan a través del mecanismo europeo, cada país que envía el avión es el responsable.

En el mecanismo europeo tenemos luego un sistema de reembolso hasta el 75% del coste que cada uno de los países que envían aviones decidirá si activa o no, pero en la parte aérea, excepto el de las Fuerzas Armadas, no hay ningún tipo de coste, cada país hará cargo de lo suyo. En la parte de tierra, tampoco, porque

el armador y desde el buque, la ZODIAC está previsto que lo haga el armador en cualquiera de los casos y por algún motivo de seguridad, algún transporte terrestre o alguna ZODIAC, consideráramos que es más seguro oportuno hacerlo con los propios medios del Estado, y así, sabiendo que son medios propios de nuestro país.