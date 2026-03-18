Las mutualidades trabajarán en el CISNS para facilitar los cribados de cáncer y vacunación, según CSIF

Archivo - Imagen de recurso de la fachada de un edificio de Muface. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de que las tres mutualidades de funcionarios -Muface, Mugeju e Isfas- han sido invitadas a participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para asegurar que las políticas de salud pública con las comunidades autónomas no discriminen a la población mutualista en la realización de los cribados para la prevención del cáncer, campañas de vacunación y otras actuaciones.

Así lo ha comunicado este miércoles Muface a CSIF durante la celebración del Consejo General. En este sentido, Muface ha indicado que las mutualidades ya participaron por primera vez en el último Consejo Interterritorial y que en lo sucesivo van a mantener este mecanismo de trabajo.

Según el sindicato, se trata de garantizar una correcta atención de los mutualistas ante problemas de coordinación y de información que han surgido en este tipo de campañas de salud pública, entre las aseguradoras y los diferentes sistemas de salud de las comunidades autónomas.

Por otra parte, ante las diferentes quejas de mutualistas recibidas por CSIF a lo largo de la vigencia del actual concierto por denegación de pruebas, intervenciones y dispensación de fármacos por parte de las compañías del concierto sanitario, Muface ha subrayado que se ha constituido una comisión de prestaciones con las entidades para extremar la vigilancia ante posibles problemas que puedan surgir en la atención sanitaria.

Además, después de Semana Santa está prevista la constitución de un grupo de trabajo para la mejora del mutualismo administrativo en el marco del Acuerdo para la Mejora de las Condiciones Laborales firmado con Función Pública el pasado mes de noviembre, a petición de CSIF.

Muface también ha informado de que se va a buscar una solución para establecer un criterio estatal sobre la Atención 112 al colectivo de mutualistas de opción concertada ante los problemas burocráticos que suelen producirse en la gestión de este servicio vital, entre el servicio público de salud y la sanidad concertada que reciben los funcionarios. Esto supone que el mutualista tiene que asumir el coste de los servicios sanitarios que se derivan del uso de Atención 112.

Por último, Muface ha asegurado que va a agilizar los trabajos para la implantación a nivel nacional de la receta electrónica, trabajando para solventar los actuales problemas por la falta de implicación del personal facultativo y de las clínicas concertadas.