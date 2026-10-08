Músicos por la Salud promueve el cuidado de salud mental y prevé ayudar a 14.000 personas con conciertos en hospitales

Músicos por la Salud - ANA PALACIOS

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Músicos por la Salud conmemora el Día Mundial de la Salud Mental acompañando, mediante música en directo, a personas hospitalizadas o en centros sociosanitarios, y a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, discapacidad y/o trastorno mental grave, según ha informado la entidad en un comunicado.

En Europa, uno de cada siete niños y adolescentes, y una de cada cuatro chicas de entre 15 y 19 años, vive con un trastorno mental, han recordado. Además, estos trastornos son una de las principales causas de discapacidad entre los jóvenes y pueden afectar a sus estudios, sus relaciones y su vida cotidiana.

"La evidencia internacional muestra que la cultura y las artes, especialmente la música, pueden contribuir a mejorar la salud y el bienestar, ayudando a expresar emociones, relacionarse con otras personas y sentirse parte de un grupo", han dicho.

En el ámbito hospitalario, la Fundación desarrolla programas de humanización mediante microconciertos que buscan mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés, favorecer las relaciones sociales y combatir situaciones de aislamiento durante la enfermedad.

Solo en el programa Humanización de los hospitales valencianos está prevista la realización de 1.000 microconciertos en 10 centros sanitarios, con los que se espera llegar directamente a 10.000 pacientes y, de manera indirecta, a otros 4.000 familiares, cuidadores y profesionales sanitarios. Este programa está subvencionado por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana.

La Fundación trabaja, además, en distintas áreas hospitalarias, entre ellas salud mental, junto a otras como UCI, oncología, hemodiálisis, pediatría o enfermedades neurodegenerativas.

"Para Músicos por la Salud, cuidar la salud mental durante una enfermedad implica también atender a emociones como el miedo, la incertidumbre, la soledad o el aislamiento que pueden aparecer durante una hospitalización. Los microconciertos buscan generar espacios de participación y conexión dentro del propio entorno sanitario, en los que las personas pueden escoger canciones, cantar, escuchar o simplemente compartir un momento diferente dentro de su proceso de enfermedad. Nuestra metodología de intervención proporciona momentos de respiro y alivio y favorecen las relaciones sociales", ha explicado Guillermo Giner, presidente de la Fundación.

Músicos por la Salud desarrolla también 'Música que Cuida', dirigido a personas mayores y dependientes de toda España que pone el foco en el bienestar emocional y relacional.

A través de microconciertos adaptados a cada persona, el proyecto busca reducir el malestar emocional y la ansiedad, mejorar la experiencia de cuidado y avanzar hacia una atención sociosanitaria más humana, participativa y centrada en la persona. Este programa está subvencionado por el Ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030.

Esta misma mirada sobre el bienestar emocional se traslada al trabajo con infancia y adolescencia con el programa Cor, cant i inclusió, dirigido a niños, niñas y adolescentes con discapacidad y/o trastorno mental grave. Su objetivo es mejorar el bienestar emocional, la salud cognitiva y relacional y la percepción positiva de sí mismos mediante actividades de canto colectivo y microconciertos inclusivos.

El programa llegará a 130 menores de siete centros y está especialmente diseñado para menores que pueden presentar situaciones de ansiedad, tristeza, retraimiento, frustración, dificultades para expresar o gestionar sus emociones, baja autoestima o problemas en las relaciones sociales. Frente a estas situaciones, la música se utiliza como vehículo para crear espacios seguros de expresión, favorecer la regulación emocional, reforzar la autoestima y trabajar las habilidades sociales.