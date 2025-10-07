Muñoz (PP) afirma que el derecho al aborto está "perfectamente establecido" en las normas y "se está llevando a cabo"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha rechazado este martes que el aborto sea un derecho fundamental. "Creemos que hay un derecho al acceso al aborto que está perfectamente establecido en nuestras normas, que se está llevando a cabo en España", ha afirmado.

"Con respecto al derecho fundamental en la Constitución, la postura del Partido Popular siempre ha sido clara. Nosotros no creemos que sea un derecho fundamental", ha asegurado en una rueda de prensa en la Cámara Baja, al ser preguntada por la propuesta del Gobierno y por las críticas de Vox que acusa a los 'populares' de dar bandazos en este cuestión.

En este sentido, Muñoz ha señalado que el PP defiende que "cuando una mujer quiere ser madre y se plantea no serlo por cuestiones económicas", las administraciones "tienen que hacer todo lo posible para que quien quiera ser madre pueda serlo". "El derecho al acceso al aborto lleva muchos años implantado y dentro de la ley que se puede hacer perfectamente", ha subrayado.

"Lo que tenemos muy claro en el Partido Popular es que no vamos a usar este tema para que se deje de hablar de otros como hace Vox y como hace el Partido Socialista. Eso es lo que tenemos muy claro en el Partido Popular. Yo creo que ha sido muy clara al respecto", ha zanjado la portavoz 'popular'.