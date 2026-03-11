Mujeres con cáncer de mama registran 65.000 firmas en Sanidad para adelantar el inicio de las mamografías a los 40 años

Registro de 65.000 firmas en el Ministerio de Sanidad para reclamar que se adelante el inicio de mamografías. - CHANGE.ORG

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

María Varela, una gallega de 43 años con cáncer de mama metastásico, ha registrado este miércoles, junto a otras tres mujeres, un total de 65.000 firmas en el Ministerio de Sanidad para exigir que se adelante la edad de inicio de las mamografías a los 40 años en todo el país, con el objetivo de facilitar la prevención y cura de la enfermedad.

"Hoy es un día muy importante de un camino que espero que sea corto. Porque no hay nada mejor que celebrar, desde mi punto de vista, el Día de la Mujer con adelantar los cribados de cáncer de mama. Porque la prevención salva vidas", ha destacado Varela en declaraciones a los medios antes de proceder al registro.

Varela inició la recogida de firmas el pasado noviembre en la plataforma 'Change.org', después de que le fuera diagnosticado cáncer de mama metastásico en estadio IV, sin cura, y a raíz de sufrir una lumbalgia que no cesaba. "Si a mí me hubieran cogido en un estadio menor, tendría posibilidades de tratamiento. También podría tener posibilidades de recaídas, pero tendría más posibilidades de sobrevivir", ha relatado.

Por ello, demanda que se anticipe el inicio de las pruebas para que otras mujeres puedan beneficiarse y que esto se haga de la misma forma en todas las comunidades autónomas, a fin de que el acceso no dependa del lugar de residencia. En la mayoría de comunidades, estas pruebas comienzan a los 50 años, en línea con las recomendaciones del Ministerio, aunque algunas ya las han adelantado a los 45.

Varela ha puntualizado que su "deseo" es que las mujeres puedan acceder a cribados desde muchos años antes, no necesariamente con la realización de mamografías, por los riesgos de la exposición a radiación, sino con otras pruebas como la ecografía. "Hoy en día nadie está exento del cáncer", ha aseverado.

María Varela ha acudido al ministerio acompañada de otras tres mujeres que fueron diagnosticadas con cáncer de mama antes de los 50 años. Entre ellas, Esther, a quien detectaron un primer tumor a los 31 años y otro a los 44 años. A su juicio, la sanidad debe alinearse con el aumento de casos de cáncer en mujeres jóvenes y se debe reforzar la "concienciación".

Por su parte, Nuria, quien fue diagnosticada a los 46 años, ha insistido en que las mujeres deben autoexplorarse y acudir a las revisiones ginecológicas de la sanidad pública o, en su defecto, hacerlas a través de la sanidad privada. "Todo el mundo dice 'hoy en día el cáncer se cura'. Te curas si lo detectas a tiempo, si no lo detectas a tiempo, no te curas, no hay opciones", ha comentado.

REUNIÓN CON SANIDAD

Según ha detallado Varela, el Ministerio de Sanidad ha accedido a reunirse con ellas, pero no tienen una fecha fijada, por lo que confían en que este acto simbólico sirva para ejercer presión. "No podemos esperar más tiempo, necesitamos una reunión urgente, porque 18 mujeres mueren al día de cáncer de mama metastásico. Entonces, nosotros no tenemos tiempo, esto urge", ha subrayado.

Varela ha informado de que el siguiente paso será contactar con los gobiernos de las comunidades autónomas para presentarles la petición. Según ha destacado, el Ayuntamiento de A Baña, el municipio de A Coruña en el que reside, ha secundado la iniciativa.

La recogida de firmas sigue abierta y todos aquellos interesados pueden unirse a través de 'https://www.change.org/p/tengo-c%C3%A1ncer-de-mama-metast%C3...'.

SANIDAD EVALÚA LA AMPLIACIÓN A LOS 45 AÑOS

Desde el Ministerio de Sanidad han recordado a Europa Press que, en la actualidad, su recomendación es que las mamografías se dirijan a mujeres de entre 50 y 69 años, que pueden someterse a la prueba cada dos años en el sistema público de salud, una medida respaldada por la evidencia científica disponible. Aun así, han precisado que se está evaluando la ampliación a los 45 años.

"En cambio, el cribado sistemático en mujeres menores de 40 años no se recomienda de forma general en la población", han señalado. Según han detallado, los criterios de salud pública que utiliza el Ministerio establecen que los programas de cribado deben aplicarse solo cuando existe un equilibrio favorable entre beneficios y posibles riesgos.

En este sentido, han explicado que, en edades más jóvenes, la incidencia del cáncer de mama es menor y la eficacia del cribado poblacional no está tan claramente demostrada, por lo que el beneficio global resulta más limitado.

Además, han apuntado que iniciar las mamografías de forma generalizada a edades muy tempranas podría aumentar la probabilidad de falsos positivos, pruebas diagnósticas adicionales o sobrediagnóstico, lo que puede generar intervenciones innecesarias y ansiedad en las pacientes. Por este motivo, las estrategias de detección precoz se centran en los grupos de edad en los que la evidencia científica muestra mayor eficacia.

No obstante, Sanidad ha puntualizado que las mujeres con alto riesgo individual pueden requerir un seguimiento diferente. En casos como antecedentes familiares importantes o predisposición genética, la evaluación y las pruebas de detección se realizan de forma individualizada, fuera del programa de cribado poblacional. De esta manera, se adapta la vigilancia al nivel de riesgo de cada persona.