Archivo - Una mujer en terapia hormonal sustitutiva registrará 25.000 firmas en Sanidad ante el desabastecimiento de la medicación - PEPIFOTO/ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La impulsora de la petición en 'Change.org' para que se acometan medidas urgentes ante la crisis de suministro de los medicamentos para paliar los síntomas de la menopausia, Rebeca Marín, quien se encuentra en tratamiento hormonal sustitutivo, ha anunciado que va a registrar, este martes, 6 de octubre, en el Ministerio de Sanidad, más de 25.000 firmas de apoyo a la causa.

"Lo que plantean como alternativa son fórmulas no financiadas por la Seguridad Social y que la mayoría no nos podemos permitir", ha indicado en relación con las soluciones ofrecidas, al tiempo que ha expuesto que "nadie sabe cuándo volverá el suministro a la normalidad". "Mientras tanto, las que sufrimos somos nosotras, volviendo a los síntomas a los que tanto tiempo han tardado en darles solución", ha aseverado.

Al respecto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado recientemente del inicio de contactos con los laboratorios de tratamientos hormonales para la menopausia no financiados, con el fin de estudiar su inclusión en la prestación del Sistema Nacional de Salud (SNS). No obstante, todavía ninguna compañía ha formalizado la solicitud para ello ante los problemas de suministro de fármacos transdérmicos con estradiol.

Frente a ello, la petición, que ha recogido sus más de 25.000 apoyos en tres semanas, pretende obtener una respuesta para las mujeres con menopausia y las mujeres trans, a las que también está afectando la situación. El objetivo es que "se actúe de forma preventiva ante posibles problemas de abastecimiento y que se ofrezcan alternativas accesibles cuando un medicamento falte", ha señalado Marín.

RECLAMA EQUIDAD

"El acceso a un tratamiento no puede depender de dónde viva una paciente o de su farmacia", ha continuado, motivo por el que ha reclamado actualización a los profesionales sanitarios y que la respuesta sea equitativa en todo el territorio. "Tengo 49 años y en abril, mi ginecóloga me recomendó empezar a usar terapia hormonal para la menopausia", ha explicado, al tiempo que ha declarado que, al comenzar con ella, empezó "a mejorar", por lo que lamenta no saber si tendrá que detener el tratamiento.

Con todo, ha puesto de manifiesto que las mujeres no deberían tener que convertirse "en detectives" para localizar la medicación. Por ello, ha asegurado que son necesarias "alternativas reales para las pacientes afectadas por el desabastecimiento".