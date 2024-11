MSF recomienda a los sanitarios ayudar a recuperar la sensación de seguridad tras el paso de la DANA

Estragos ocasionados por la DANA, a 13 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La psiquiatra de Médicos Sin Fronteras (MSF), la doctora Cristina Carreño, ha recomendado a los profesionales sanitarios promover la calma y ayudar a recuperar la sensación de seguridad tras el paso de la DANA en algunas provincias españolas, en el marco de una jornada realizada para dotar a estos trabajadores las "herramientas en salud mental necesarias" para ayudar a los afectados por el temporal.

Otras de las directrices que ha dado Carreño son la promoción de la autoeficacia y la eficacia colectiva, generar conexiones y vínculos, y promover esperanza entre la población, según un comunicado de la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (FCOMCI), organizadora del acto.

"El cuidado con el lenguaje que utilizamos, permitir que los familiares reconozcan sus propias capacidades para continuar o promover el contacto con otras personas en situación similar son algunas herramientas que nos ayudarán a abordar estas relaciones de la forma adecuada", ha añadido.

En ese sentido, ha incidido en la necesidad de fomentar las muestras de solidaridad, la apertura de colegios o la normalización de "reacciones normales de los individuos ante situaciones anormales", tras lo que ha explicado el impacto que tienen este tipo de catástrofes a nivel comunitario, familiar e individual, así como las pérdidas económicas o familiares, y los diversos síntomas relacionados con el trauma.

Carreño también ha aclarado que algunos de estos síntomas que deben servir de alerta son las emociones ambivalentes y fluctuantes, la culpa, la vergüenza, la rabia, los pensamientos negativos e intrusivos, el aislamiento o la reducción de la cohesión familiar.

"Para llevar a cabo estos pasos en las consultas, todos podemos hacer primeros auxilios psicológicos. Debemos no patologizar, mantener una actitud abierta, de escucha, normalizar (sin dejar de validar la importancia del problema) y dar información certera", ha agregado la especialista.

Por su parte, la psicóloga y responsable de actividades de salud mental de MSF, Ariadna Pérez, ha hablado sobre el impacto de estas situaciones en los jóvenes, quienes suelen presentar sentimientos de tristeza o aislamiento, y que "normalmente" desparecen entre los primeros tres y seis meses, por lo que en caso de agravarse o de pasar este periodo de tiempo, recomiendo buscar el apoyo de un especialista.

Tras ello, ha dado algunos consejos para lidiar con los menores en base a su franja de edad; para los más pequeños, de entre cero y tres años, ha instado a "dar mensajes cortos, usar un lenguaje simple, mantenerse cerca de ellos, mantener rutinas diarias y no solicitar no llorar, no tener miedo".

Para aquellos que tienen entre tres y seis años, que son "capaces de percibir la relación causa-efecto de una situación", ha pedido que se les pregunte sobre cómo se sienten, que se responda a sus preguntas "con ejemplos de la vida diaria", dar instrucciones claras sobre protección y evitar los silencios en su presencia.

Respecto a los niños de entre siete y once años, que ya son "conscientes de sus propias emociones y las de otros", Arroyo ha recomendado mantener conversaciones regulares para actualizar las informaciones que se tengan y resolver sus dudas, así como mostrar interés en las preocupaciones de los menores y evitar entrar en detalles "innecesarios y preocupaciones".