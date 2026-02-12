El movimiento Sanidad Pública Segura consigue 60.000 firmas contra el nuevo Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de decenas de médicos durante una concentración contra el Estatuto Marco. - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El movimiento Sanidad Pública Segura, impulsado por la doctora Tamara Contreras, ha asegurado que ha conseguido 60.000 firmas en una semana contra el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario.

La iniciativa, lanzada el 4 de febrero, solicita a los grupos parlamentarios que no apoyen la tramitación del texto firmado el pasado 27 de enero y que se abra una negociación real con los representantes mayoritarios de la profesión médica.

Sus impulsores advierten de que legislar sin consenso puede derivar en un conflicto prolongado que afecte directamente a la sostenibilidad y seguridad del sistema sanitario público. El núcleo del desacuerdo, según el movimiento, no es salarial, sino estructural. Denuncian que el anteproyecto ignora las especificidades de la profesión médica: guardias de 24 horas, jornadas que pueden superar las 60 y 70 horas semanales, responsabilidad clínico-legal diferenciada, falta de protección real para la formación continuada y ausencia de reconocimiento del tiempo de disponibilidad.

Además, señalan que el texto ha sido firmado sin contar con los médicos, ya que no tiene el respaldo de sindicatos médicos mayoritarios como CESM o AMYTS. Sanidad Pública Segura sostiene que el sistema actual se apoya en una "épica del sacrificio" que ya no es sostenible y que está acelerando el éxodo de profesionales hacia la sanidad privada, al extranjero o fuera de la profesión. "Estamos avanzando hacia una sanidad sin médicos. No es una metáfora, es una tendencia", alerta Tamara Contreras.

El movimiento defiende la creación de un marco normativo propio, el Estatuto del Médico, que reconozca las particularidades de la profesión médica y garantice condiciones laborales seguras como condición imprescindible para proteger a los pacientes. "No pedimos privilegios, pedimos seguridad clínica y sostenibilidad del sistema", explican.

La petición está dirigida a todos los grupos parlamentarios, que deberán posicionarse cuando el texto llegue al Congreso en las próximas semanas. Sus promotores subrayan que la decisión que se adopte ahora marcará el modelo sanitario de las próximas décadas.

Sanidad Pública Segura se articula en MOVEMENTS, una nueva plataforma tecnológica española creada para convertir las causas en movimientos.