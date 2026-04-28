Morant reclama al PP "generar paz" en el CNIO para garantizar el trabajo de los investigadores

Imagen de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene durante la sesión de control al Gobierno, en el Senado. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado al PP "generar paz" en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), al asegurar que es lo que piden los investigadores para poder desarrollar su trabajo.

"El CNIO necesita paz y financiación. De la financiación adecuada me encargo yo de proporcionarla, y la paz, en la medida en que dependa de mi responsabilidad, también la voy a garantizar. Pero le pido que me ayude a generar esa paz en el centro. Es lo que piden los trabajadores: poder hacer su trabajo", ha señalado Morant en respuesta a la senadora del PP Elena Castillo, tras una interpelación sobre las medidas del Gobierno para recuperar el prestigio nacional e internacional del organismo.

En este contexto, Morant ha defendido que los centros públicos de investigación han impulsado algunos de los avances más significativos de la historia y ha reprochado a la senadora del PP que "desprestigie" la ciencia pública y "ataque" al CNIO: "Me parece de poca catadura moral y política", ha añadido la ministra.

Tras ello, ha vuelto a advertir de que, si tiene constancia de que un solo euro destinado por el Ministerio no se ha utilizado para hacer ciencia, se exigirán responsabilidades. "El CNIO necesita salir de estas dudas. Lo vamos a hacer por los pacientes, por la ciudadanía, por los investigadores de este país y por la ciencia, que no merece ni un atisbo de desconfianza", ha agregado.

Al hilo, ha recordado que desde el año 2018, el Ministerio ha destinado 1.137 millones de euros a proyectos de investigación en cáncer en España. "El CNIO en estos años ha tenido una financiación de 186 millones de euros. Hasta ahora, una media de 23,3 millones de euros por año. El año pasado ya le subimos 2,9 millones de euros más, 25,9 millones (...). Además, les garantizo que el Gobierno de España va a proveer al CENIO de lo que necesite para seguir garantizando su funcionamiento y mejorando las esperanzas de cientos de miles de enfermos oncológicos y de sus familiares", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno "nunca va a dejar caer al CNIO" y ha subrayado que "es presente y también futuro". "Los problemas que surjan en su seno los atajaremos. Las personas que dejen de ser adecuadas para el centro las sustituiremos y apoyaremos siempre a sus investigadores y su ambición", ha afirmado.

Por último, ha recordado que hace unas semanas el Patronato del CNIO decidió nombrar una nueva gerencia con el objetivo de seguir "poniendo orden". Asimismo, ha señalado que recientemente el centro ha aprobado un nuevo plan de trabajo.

"Así que, de nuevo, señoría, paz y financiación adecuada: eso es lo que necesita el CNIO. Por ello, le pido que me ayude a seguir construyendo paz y no desprestigio", ha concluido.

"CAÍDA SIGNIFICATIVA DEL LIDERAZGO DEL CNIO"

Por su parte, la senadora del PP Elena Castillo ha pedido "recursos" a Morant para que los investigadores puedan hacer su trabajo. Asimismo, le ha recriminado que, durante su gestión al frente del Ministerio, se haya producido una "caída significativa" en el CNIO en indicadores como el liderazgo en publicaciones. "De hecho, se ha pasado de 134 publicaciones en 2017 a 66 en 2023. Hemos perdido la mitad del liderazgo científico, y no hablamos de una caída puntual", ha criticado.

"Mientras otros países refuerzan sus centros estratégicos, aquí hemos permitido que un referente internacional pierda posición sin una respuesta política clara. No es solo que publiquemos menos, es que pesamos menos donde realmente importa, en la ciencia de mayor impacto", ha lamentado la senadora del PP Elena Castillo.

En esta línea, ha hablado de una "crisis reputacional" y ha señalado conflictos internos, problemas de gestión y pérdida de capacidad científica. "No le voy a hablar del escándalo del CNIO del Arte, esos tres millones de euros que están guardados en alguna planta", ha reprochado.

Para la senadora del PP, lo ocurrido en el CNIO ha superado claramente el "umbral de lo aceptable" en un organismo público de excelencia. "La reciente intervención policial, con el precinto de dependencias internas desconocidas incluso para parte del personal, no es un incidente menor. Demuestra fallos graves en el sistema de control interno, la trazabilidad de espacios y la supervisión operativa. Y no me saque usted la cartera, que ya la veo venir, ni la cantidad de millones que ha invertido en ciencia", ha declarado.

Por último, ha resaltado que lo ocurrido en el CNIO no es falta de talento, sino la falta de dirección política, "porque sin dirección política no hay futuro y sin liderazgo España pierde", ha finalizado.