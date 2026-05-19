Morant pide al PP que contribuya a la estabilidad del CNIO y no haga "cálculos políticos" con la institución

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido a los senadores del PP que contribuyan a la estabilidad del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y que no hagan "cálculos políticos" con la institución.

"Los problemas que surjan en el CNIO los atajaremos, los atajará su Patronato. Las personas que dejen de ser adecuadas para el centro se sustituirán y yo les vuelvo a pedir, por favor, que no hagan cálculos políticos con el CNIO, que se resistan a la tentación del partidismo", ha señalado Morant durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado para dar cuenta de lo ocurrido en los últimos meses en el CNIO.

Asimismo, la ministra ha reclamado a los 'populares' que sigan el ejemplo de sus compañeros de partido en el Patronato del CNIO y se sumen a la solución. "De nada sirve leer un día en 'The Objective' lo mal que va el CNIO y, al siguiente, una entrevista a Mariano Barbacid diciendo que todo va bien y que allí no ha pasado nada. Eso, a mi entender, es ruido", ha señalado.

"Les pido que contribuyan a esa estabilidad institucional que merece la ciencia española y que tanto están reclamando los trabajadores del centro", ha señalado indicado.

En este contexto, la ministra ha asegurado que el Gobierno tiene un "compromiso absoluto" con la investigación contra el cáncer, con el CNIO y con sus profesionales. Así, ha recordado que, desde el año 2018, el Ejecutivo ha movilizado más de 1.100 millones de euros en investigación contra el cáncer, de los que más de 186 se han destinado al CNIO.

Tras ello, ha asegurado que el Gobierno seguirá dotando al CNIO de los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento y continuar mejorando la esperanza de vida de cientos de miles de pacientes oncológicos y sus familias.

"España nunca va a dejar caer al CNIO. Los problemas que hayan podido surgir y los que puedan seguir surgiendo se van a afrontar con rigor, con transparencia y con responsabilidad institucional. Por eso, nuestra voluntad sigue siendo exactamente la misma, dar estabilidad, mejorar y con toda la responsabilidad afrontar la situación que tenemos", ha apuntado.

"NO BUSCA PAZ, SINO SILENCIO"

El PP, que solicitó la comparecencia de la exdirectora científica del CNIO María Blasco y del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha acusado a Morant de ser la máxima responsable de la situación en el organismo tras no acudir a la comisión de este martes.

"Usted tiene miedo. A pesar de haber negado hasta ahora cualquier tipo de responsabilidad en el CNIO, le ha dedicado tres minutos de su comparecencia. Por tanto, lo que usted busca no es paz, sino silencio. Esa es la realidad", ha señalado la senadora del PP Elena Castillo.

Según la senadora del PP, el Gobierno "llega ocho años tarde" al CNIO. "Se han perdido 22 personas. No hay secretarias, no hay informáticos, no hay personas para realizar las tareas de lavado o esterilización. Vamos, un desmantelamiento en pequeña escala", ha reprochado.

En esta línea, Castillo ha denunciado la existencia de una presunta "red mafiosa" dentro del centro que "puede o pudo haber sustraído varios millones de euros", según ha señalado, a raíz de informaciones publicadas en los medios de comunicación. "Quizá dentro de unos meses conozcamos, a través de la UDEF, que realmente había otra trama detrás de todo esto", ha apuntado.

"EL CNIO PIERDE PATRONOS POR EL ESCARNIO PÚBLICO"

Tras ello, Morant ha indicado a la senadora del PP que María Blasco accedió al CNIO mediante un concurso público que aprobó. "Los gobiernos posteriores la mantuvieron, porque entiendo que el criterio era que estaba haciendo un buen trabajo. Hasta el Patronato celebrado en enero de 2024 no había indicios", ha señalado la ministra, quien ha acusado a Castillo de realizar unas declaraciones "muy osadas".

Respecto a la pérdida de patronos privados del CNIO en los últimos meses, Morant considera que se debe al "escarnio público". "Voy a contribuir a que haya paz y que haya estabilidad dentro del CNIO porque es un centro de investigación que para mí vale la pena", ha afirmado Morant.

Por último, la ministra ha preguntado a la senadora del PP si pretende "derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez a través del CNIO". "O no sé, igual ustedes quieren intentar eso también, pero desde luego mi trabajo va a ser siempre apoyar al CNIO", ha afirmado.