Morant dice que el gerente de CNIO debe cesar tras la denuncia por acoso: "Estas actitudes ya no caben"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha ratificado que su departamento aboga por el cese del gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, a raíz de la denuncia por acoso a una trabajadora. "Estas actitudes ya no caben a día de hoy", ha aseverado.

Así lo ha manifestado Morant, a preguntas de los periodistas, este viernes en Alicante, donde se ha remitido al comunicado que lanzó este jueves el Ministerio en el que anunció que en el patronato que se celebra hoy viernes va a solicitar el cese de Bernabé.

La ministra de Ciencia, que ha asegurado que ella es "muy rotunda" en estos casos, ha manifestado que en las informaciones publicadas por el diario ABC, "claramente, se recogían una serie de mensajes que no caben en el ejercicio ni en la relación laboral entre un gerente y una subordinada".

Por ello, ha continuado, "más allá del trabajo que haya podido estar haciendo el gerente, que están apoyando los investigadores y que yo también apoyo porque ha venido a abrir una nueva etapa, yo no puedo apoyar estas actitudes porque ya no caben, ya no caben a día de hoy".

La también líder de los socialistas valencianos ha subrayado que un gerente "no se puede dirigir o no puede tener ciertas afirmaciones a una subordinada en los términos en los que hemos leído y que tenemos comprobados que han existido". Por ello, ha dicho, "como Ministerio seguimos defendiendo que, efectivamente, el gerente tiene que abandonar su puesto".

Preguntada sobre cuándo tuvo conocimiento sobre este "problema a nivel interno" del CNIO, Morant ha indicado que era consciente de que había una denuncia por acoso laboral interpuesta al gerente cuando el centro activó el protocolo "desde el primer minuto". No obstante, ha puntualizado que ella "nunca" ha tenido acceso a la denuncia y "no había conocido los hechos que se relatan hasta ayer", ha recalcado.

"QUEDA MUCHA PEDAGOGÍA POR HACER Y ME DA PENA"

En este punto, Morant ha considerado que tiene que hacer "pedagogía" porque "las mujeres no tenemos por qué soportar ciertas actitudes y menos en el entorno laboral". "Y no es de recibo, no es aceptable. Queda mucha pedagogía por hacer y me da pena", ha apostillado.

Dicho esto, ha subrayado que "parece que solo las mujeres nos tengamos que defender a nosotras mismas, pero los compañeros, los hombres, tienen que entender que estas actitudes no valen". "No valen en el entorno laboral y no vale decir 'bueno, fue una cosa menor, hay que entender el contexto'. No valen, no caben en el entorno laboral ciertas actitudes de alguien con su subordinada, no caben y son líneas rojas que tenemos que marcar ya socialmente", ha señalado.

Con todo, Diana Morant ha remarcado que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas es una "gran institución que necesita gente que esté a la altura también de lo que se espera a día de hoy en la sociedad".