Morant destaca la apuesta de Barcelona y del resto de Cataluña por la investigación biomédica

Morant y Pané tras la firma de la cesión. - EUROPA PRESS

Firma con Pané la cesión de un simulador pulmonar con IA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado la "apuesta decidida" de Barcelona y del resto de Cataluña por la investigación biomédica, y ha asegurado que se deben fortalecer y mejorar estas capacidades.

Lo ha dicho tras firmar el convenio de cesión del prototipo de simulación evolutiva pulmonar intersticial mediante inteligencia artificial (SEPI-IA) con la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, en un acto de este lunes en el Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Con la firma de este lunes, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Ministerio de Sanidad, que impulsó el proyecto, cede al Institut Català de la Salut (ICS) el uso de estos prototipos --desarrollados Fundación Tecnalia y GMV-- para su validación comercial.

Morant ha defendido la compra pública precomercial por parte del Estado, como la que se usó inicialmente en este caso para impulsar el proyecto con 5 millones de euros: "Estamos comprando una solución que el mercado aún no ha dado, pero que sí que puede dar", ha señalado, abogando por un Estado que se arriesgue para desarrollar este tipo de soluciones.

"Estamos hablando del esfuerzo de administraciones públicas, empresas y personal sanitario precisamente para salvar el bien más preciado que tenemos, que es la vida", ha reflexionado la ministra, que ha celebrado también que el proyecto conecte conocimiento entre centros de investigación, empresas y administraciones públicas.

"UN SALTO" DIAGNÓSTICO

Por su parte, Pané ha destacado que la IA aplicada con criterio, como en esta iniciativa, "puede representar un salto" a nivel de diagnóstico y de previsión, y ha subrayado la importancia de la colaboración entre redes asistenciales y de profesionales, entre instituciones y entre el sector público y privado.

La consellera ha afirmado que la tecnología bien aplicada mejora la vida de las personas y ha se ha referido al proyecto de transporte de sangre y fármacos entre las zonas rurales y el Hospital Arnau de Vilanova: "Son los drones que también vemos atacar campos de petróleo", ha apuntado, defendiendo que no porque alguien haga un mal uso de una tecnología debe caerse en el negacionismo.

Asimismo, ha asegurado que con este tipo de avances todo el mundo gana "por igual" porque al sistema de salud puede acceder todo el mundo por igual, por lo que la renta no genera diferencias de acceso a la innovación, y ha celebrado el enfoque traslacional del proyecto.

EL SIMULADOR

La jefa de la Unidad Funcional de Instersticio Pulmonar del Servicio de Neumología del Hospital, Maria Molina, ha explicado que las enfermedades pulmonares intersticiales son poco frecuentes --entre 2.000 y 8.000 casos anuales en España-- que afectan a la respiración, degradan el tejido alrededor de los alveolos y causan la sensación constante de falta de aire.

Estas enfermedades pueden ser inflamatorias --como la sarcodiosis intersticial-- o fibróticas --como la fibrosis pulmonar idiopática (FPI)--, siendo estas últimas particularmente letales, con una expectativa de vida de 5 años, hasta ahora: "El pronóstico va a cambiar, absolutamente", ha dicho Molina.

El nuevo simulador permitirá una identificación más rápida de las enfermedades pulmonares intersticiales y una precisión diagnóstica y terapéutica "impensable" hasta ahora, ya que la IA posibilita apreciar elementos a menudo invisibles al ojo humano en los TAC, extrayendo datos y generando informes de forma automática.

Asimismo, supondrá un avance "en la equidad y los recursos" del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como una mejora metodológica de cara a los ensayos clínicos, que podrían ya no requerir grupos placebo.

VISITA AL IDIBAPS

Morant ha visitado también este lunes el Hospital Clínic de Barcelona y su Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (Idibaps), acompañada de la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat.

La ministra ha destacado los 144,1 millones de euros que el instituto ha captado del Ministerio de Ciencia desde 2018, a través de concurrencia competitiva, lo que asegura que refleja "el compromiso del Gobierno de España" por posicionar el país en la salud de vanguardia.