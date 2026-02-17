Morant destaca que el 66% de la financiación del estudio liderado por Barbacid viene de fondos públicos

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha puesto en valor este martes en el Senado la aportación pública a la investigación liderada por el bioquímico Mariano Barbacid, destacando que el 66 por ciento de la financiación que ha necesitado hasta ahora el proyecto, centrado en encontrar una cura para el cáncer de páncreas, proviene de fondos públicos.

"Gracias a la ciencia pública, gracias a la fortaleza del CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) y gracias también al Gobierno de España y a las prioridades que hemos puesto, esta investigación del doctor Barbacid, como tantas otras en la lucha contra el cáncer, avanza", ha subrayado la ministra.

En estos términos ha respondido durante la sesión plenaria en la Cámara Alta a la senadora del Partido Popular Esther Basilia del Brío, quien le ha cuestionado acerca del apoyo del Ministerio de Ciencia al proyecto de Barbacid, reprochando que no le ha felicitado, ni ha puesto financiación y, además, "se ha sumado" a una "campaña casi de difamación" contra el científico.

"Barbacid es un gran científico al que le debemos muchas cosas", ha comenzado destacando Diana Morant para aludir a los "muchos progresos en la ciencia" y a la propia creación del CNIO. Sobre la institución, ha apuntado que el Ministerio de Ciencia aporta financiación estructural al CNIO, además de transferencias, la compra de equipamientos y la mejora y aumento de plantillas.

La ministra de Ciencia ha precisado que, de los 16,4 millones de euros que ha necesitado hasta este momento la investigación liderada por Barbacid, 10,9 millones derivan de fondos públicos. De este modo, ha acusado a la senadora 'popular' de mentir al decir que el Gobierno no ha apoyado la investigación.

Además, ha remarcado que su departamento cumple con uno de los propósitos de la Fundación CNIO, impulsar la colaboración público-privada y la tendencia a que los fondos privados aporten cada vez más a la ciencia.

DELEGAR EN LA INICIATIVA PRIVADA

En su intervención, la senadora del PP ha criticado a la ministra señalando que esperaba un anuncio "un poco más generoso". "Lo que entendemos es que está el Gobierno de España delegando sus funciones en manos de la iniciativa privada", ha apuntado.

"Hace cuatro días, los hospitales públicos eran chiringuitos, las escuelas privadas son chiringuitos, las universidades privadas son chiringuitos y ahora de repente van a dejar ustedes en manos de esos chiringuitos que se encargan precisamente de la cura del cáncer, porque no tienen la capacidad y la solidaridad de aportar dinero", ha aseverado.

Diana Morant ha replicado que la esperanza de curación para todos los pacientes de cáncer pasa por la ciencia y la sanidad "públicas". A este respecto, ha señalado que el 70 por ciento de la investigación en España se hace en las universidades y, de esta cifra, el 95 por ciento se hace en la universidad pública.

"¿Y sabe ustedes qué hacen con ese centro de investigación que es la universidad pública? Maltratarla y desmantelarla", ha denunciado Morant refiriéndose a la situación en Andalucía y en la Comunidad de Madrid. "Apoyen ustedes la investigación en las universidades públicas, que no lo hacen", ha reclamado al PP para criticar finalmente que los 'populares' también apuesten por "privatizar" la sanidad pública.