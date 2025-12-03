Montero sigue "exigiendo explicaciones" a la Junta por fallos del cribado del cáncer de mama tras el archivo de Fiscalía

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de visitar la Estación Biológica de Doñana (EBD), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En la Estación Biológ - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha avisado este miércoles de que va a "seguir exigiendo explicaciones" a la Junta de Andalucía sobre "lo que ocurrió hace ya más de dos meses" en el programa del cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza, al margen de que la Fiscalía de Sevilla haya archivado la denuncia que la asociación Amama presentó por la "supuesta desaparición" de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "al confirmar la integridad de los datos".

En una atención a medios durante una visita a la sede de la Estación Biológica de Doñana en Sevilla, la líder del PSOE andaluz y vicepresidenta del Gobierno se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas, y ha remarcado que lo que ha sucedido con el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía es "gravísimo", y por parte de la Junta aún "no tenemos ninguna explicación" sobre "qué pasó".

Así, Montero se ha preguntado "cómo es posible que, según los números de la Junta de Andalucía, a más de 2.300 mujeres presuntamente sospechosas de tener un cáncer de mama, al cabo del tiempo no se les hubieran practicado pruebas que comprobaran que la enfermedad existía o no, y, por tanto, se les previniera y permitiera que ese programa tuviera efecto".

Al hilo, ha remarcado que, "desde hace muchísimos años, en Andalucía hacemos un llamamiento a las mujeres para que se practiquen las mamografías bajo la confianza de que cualquier lesión, por pequeña que sea, se estudia para que no dé lugar al desarrollo de un cáncer", y esa "es la razón de ser de este programa" de cribado que se ha "puesto en cuestión desde el momento en que personas con esas sospechas, más de 2.300, ni se hicieron una nueva mamografía, ni se hicieron una biopsia, ni ninguna de las pruebas que se aconsejan cuando a alguien se le descubre algo compatible con un cáncer", ha abundado.

"No se ha aclarado que ha pasado", ha insistido en señalar María Jesús Montero, quien también ha incidido en preguntar "cuántas mujeres de las que no se citaron han desarrollado el cáncer, cuántas no, qué ha ocurrido en relación con esas mujeres", entre otras cuestiones.

"Creo que esto es lo importante en lo concreto respecto a una cuestión particular que fue el aluvión de personas que entraron ese día por la alerta que se generó", que "provocó una inseguridad a miles de personas pendientes de un diagnóstico que tuvieron que consultar la historia clínica para ver si había habido o no un resultado positivo o negativo", ha continuado exponiendo María Jesús Montero, que en ese punto ha aludido a la decisión de la Fiscalía de archivar dicha denuncia de Amama.

En todo caso, la líder del PSOE andaluz ha querido dejar claro que "vamos a seguir exigiendo, como no puede ser de otra manera, explicaciones a la Junta de Andalucía sobre qué ha ocurrido en el sistema sanitario público para que haya más de 2.000 mujeres que, teniendo una lesión compatible con el cáncer de mama, no se les diagnosticara". Además, a la pregunta de si pensaba pedir perdón tras el archivo de la Fiscalía, Montero ha respondido que ella ha "dicho lo que tenía que decir".