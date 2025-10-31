Montero exige a la Junta "soluciones efectivas" ante la crisis del cribado además de "palmaíta en la espalda" a mujeres

ALGECIRAS (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado este viernes al Gobierno andaluz "soluciones efectivas" tras la crisis del cribado de cáncer de mama con la comunicación de los resultados de mamografías no concluyentes, exigencia que ha presentado como "más allá de esa palmaíta en la espalda" a las asociaciones de mujeres de cáncer y de esa forma "intentar que todo parezca que está bien".

En declaraciones a los medios de comunicación en Algeciras (Cádiz), donde ha presidido la firma de los compromisos con los municipios de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, ha sostenido Montero en su crítica a la Junta de Andalucía que "no escuchan a las víctimas", además de estar "todo el tiempo intentando criminalizarlas y diciendo que se politizan".

Ha recordado seguidamente que tras el encuentro entre el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) Sevilla, Ángela Claverol, que tuvo lugar el miércoles en Sevilla, ésta señaló que la explicación que recibió del consejero sobre el cribado de cáncer de mama es que "le echó el consejero la culpa a los profesionales sanitarios".

"El gobierno de Moreno Bonilla va a la deriva, no sabe qué tiene que hacer con el sistema sanitario, no tiene ni idea de cuáles son las fórmulas que tiene que emplear", ha proclamado la vicepresidenta y ministra, antes de recordar su condición de "médica" y con ello la premisa de que "sin un diagnóstico correcto no es posible hacer un tratamiento correcto".

A partir del problema de diferentes programas de cribado de cáncer, además del de mama el Gobierno andaluz ha anunciado refuerzo en el cáncer colorrectal y de cáncer de cuello de cérvix, Montero ha concluido en que "quien no cree en esta política pública termina deteriorándola" y "termina privatizando", para esgrimir entonces que "esto es fruto de una política en la que el deterioro es el primer paso para la privatización".

Ha defendido que la presentación del Presupuesto de Andalucía para 2026 son unas cuentas "preelectorales que quieren dar la apariencia", por cuanto ha presentado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como "pura apariencia" en tanto que "cuando vienen maldadas, hay necesidad de que los gobernantes tengan talento, capacidad de solucionar los problemas, hace agua el gobierno de Moreno Bonilla".

Montero ha vinculado esta crisis de gestión sanitaria con un incremento de la transferencia de recursos tributarios, que ha concretado en el dato de que "el gobierno del presidente Sánchez ha adjudicado a Andalucía casi un 50% más de dinero del que tenía con los gobiernos de Mariano Rajoy", para precisar que "esto significa 8.000 millones de euros más al año", para concluir que con estos números es "incomprensible" el estado de la sanidad pública andaluza.

Se ha preguntado de forma retórica "por qué no se informó a las mujeres que tenían que seguir investigándose para descartar el cáncer de mama" tras argumentar que el cribado "permite coger la enfermedad a tiempo para poder curarla" y que "el cáncer de mama, cogido a tiempo, se cura", ha señalado que el Gobierno reconoció hace una semana que "ha fallado ni más ni menos a más de 2.300 mujeres en nuestra comunidad", para advertir del hecho de que "las asociaciones dicen que son muchas más las que no han recibido información".

La también secretaria general del PSOE de Andalucía se ha cuestionado el anuncio de contratación de 5.000 profesionales sanitarios cuando esta jornada una información periodística apuntan un descenso del personal en un centro como el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para concluir que "miente" y que su propósito es "que intenta dar apariencia de que la realidad funciona".

"El sistema sanitario, que conozco bien, requiere de medidas urgentes, reformas estructurales", ha argumentado la vicepresidenta y ministra, quien ha advertido al Gobierno andaluz de que no puede mirar esta crisis sanitaria como "un elemento pasajero que se va a poder solucionar poniendo al frente a quien controla las relaciones con Canal Sur y con los medios de comunicación", en alusión a la elección de Antonio Sanz como consejero de Sanidad tras la dimisión de su antecesora Rocío Hernández.

"No vamos a cejar hasta que no tengamos garantías de que el sistema sanitario responde a las necesidades que tiene la población", se ha reafirmado Montero en su reflexión sobre la crisis de las mamografías del cribado de cáncer de mama.