Montero: Los cribados de cáncer de mama evidencian que "el conjunto del sistema sanitario ha colapsado" con Moreno

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha alertado este viernes de que el "conjunto" del sistema sanitario público andaluz "ha colapsado" y se ha convertido en "insostenible" con el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) al hilo de lo que ha ocurrido con el programa de detección precoz del cáncer de mama.

Así lo ha manifestado la también candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía en los próximos comicios autonómicos en una atención a medios antes de participar en un acto sobre fondos europeos en la Diputación de Jaén.

A preguntas de los periodistas, María Jesús Montero se ha referido a la falta de comunicación de resultados de mamografías practicadas a mujeres andaluzas en el marco de dicho programa de detección precoz, y ha advertido de que, como consecuencia de ello, en algunos casos las "consecuencias" de la enfermedad "han sido mucho peores que si se hubiera abordado antes", tras su diagnóstico.

En esa línea, ha remarcado que dicho programa "lo que pretende es evitar las muertes por cáncer de mama" promoviendo la realización de mamografías entre mujeres que permitan ver "si hay algo que todavía no ha dado la cara y que, por tanto, esto permita seguir investigando hasta que se diagnostica" la enfermedad.

María Jesús Montero se ha remitido a "los testimonios" de las mujeres afectadas por dichas incidencias para explicar lo ocurrido, que ha tildado de "gravísimo", y ha aseverado que "esto no es un fallo", sino que refleja que "un circuito preferente" establecido para las mujeres de cara a prevenir el cáncer de mama "ha colapsado".

"SÉ DE LO QUE HABLO"

Y "si colapsa" ese "circuito preferente", es que "ha colapsado el conjunto del sistema", según ha alertado la vicepresidenta y líder socialista, que ha aseverado que sabe de lo que habla porque fue "durante diez años consejera de Salud" de la Junta de Andalucía y es médica de profesión.

"Sé de lo que hablo", ha enfatizado para incidir en advertir de que, "si esto ha colapsado, no es un problema de un programa, es que realmente" desde el Gobierno andaluz del PP-A han hecho "insostenible" el sistema sanitario público, según ha advertido María Jesús Montero, que ha subrayado que lo que está ocurriendo es "gravísimo, cuando el sistema sanitario era el orgullo de Andalucía".

Además, ha considerado "de chiste" que el presidente de la Junta dijera "el otro día que va a crear un circuito preferente", cuando éste ya existía y es "lo que ha fallado", según ha remarcado antes de llamar la atención acerca de que "esta es la 'vía andaluza' que va por ahí pregonando el señor Moreno Bonilla", con "palmaditas en la espalda", pero que "no ha arreglado nada", ha opinado.

"ESTO NO ES UN ERROR, ES EL SÍNTOMA DEL COLAPSO DEL SISTEMA"

En su atención a medios, María Jesús Montero ha insistido en sostener que lo que se ha conocido en relación al cribado de cáncer de mama "no es un error, no es un fallo", sino que "es el síntoma del colapso del sistema sanitario público en Andalucía", y se ha preguntado "qué está ocurriendo" con otros cribados como el que se realiza acerca del cáncer de colon y otras enfermedades para prevenir su aparición entre determinados grupos de población seleccionados según su edad.

Además, la líder del PSOE-A se ha preguntado "cómo es posible" que el presidente de la Junta, "en el primer día" desde que se conociera el asunto, "no supiera el número de casos que estaban afectados por esta situación", y ha puesto de relieve que este pasado jueves "conocimos que ni más ni menos 2.000 mujeres en Andalucía no saben si el resultado de su prueba requiere hacerse otra para descartar un cáncer".

"Nunca, jamás en nuestro sistema sanitario público hemos asistido a una situación de este tipo", que es "el síntoma de que el sistema sanitario ha colapsado", según ha enfatizado la vicepresidenta y dirigente socialista, que ha criticado también "la falta de empatía, de sensibilidad de la consejera y del propio presidente de la Junta de Andalucía", que "no es de recibo", según ha zanjado.