Montero, abierta a vincular financiación de CCAA y vivienda, como pide PP, pero también a educación y sanidad

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado de acuerdo en, tal y como plantea el Partido Popular, destinar una parte de los fondos del sistema de financiación autonómica a la construcción de vivienda, pero con la condición de que el resto del dinero se vincule a sanidad y educación de titularidad pública.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, trasladó el otro día su propuesta de vincular la financiación autonómica al incremento del número de nuevas viviendas que proyecten las comunidades autónomas y ayuntamientos.

"Estoy dispuesta a hablar de fondos finalistas, pero además de la vivienda, que los fondos vayan a la educación pública de titularidad pública y para la sanidad pública de titularidad pública", ha señalado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por tanto, la ministra se ha mostrado de acuerdo en, tal y como plantea el Partido Popular, destinar una parte del dinero a la construcción de vivienda, pero con la condición de que el resto del dinero tenga como destino "la sanidad pública de titularidad pública y la educación pública de titularidad pública".

"Les puedo asegurar que van a decir que no quieren que sea finalista, porque ya en el interior de la reunión algún eco en este sentido se ha planteado", ha augurado la ministra de Hacienda.

PIDE A LOS 'POPULARES' UNA PROPUESTA CON "NÚMEROS"

Montero ha afeado que el Partido Popular "nunca ha puesto encima de la mesa un modelo alternativo, a pesar de que se ha permitido el lujo de criticar modelos que otros impulsaban o modelos que otros ponían encima de la mesa".

"No es capaz de un modelo único para todas las comunidades autónomas. No quiere, no puede o no tiene liderazgo para poder enfrentar al interior de su partido un debate", ha criticado.

Por ello, confía en que si el Partido Popular tiene previsto una reunión o cónclave para hablar de financiación autonómica, ponga encima de la mesa una propuesta con sus números, como ha puesto el Gobierno. "Todo lo que sea criticar y no presentar ninguna alternativa es inmovilismo. Es lo que tenemos hasta la fecha", ha lamentado Montero.