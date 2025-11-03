Mónica García usará "todas las medidas legales" para obtener datos de cribado de cáncer de las CCAA

La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios en el Centro de Atención Primaria CAP Maragall, a 3 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este lunes que usará "todas las medidas legales" y administrativas para obtener los datos de cribado de cáncer de mama de las comunidades autónomas para ponerlas al servicio de la ciudadanía.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en Barcelona, en las que ha apuntado que "los datos no son del señor Moreno Bonilla, no son de la señora Ayuso, no son del señor Mañueco, son de los ciudadanos y ciudadanas", en alusión a algunos presidentes autonómicos del PP.

La ministra ha asegurado que, aun si no es "de manera voluntaria", las comunidades gobernadas por el PP deberán proporcionar los datos, y ha dicho que la ley determina que los datos no son de las consejerías.

"Si los gobiernos del Partido Popular son incapaces de dar los datos, algo tienen que ocultar. El resto de comunidades no tienen ningún problema en trasladar los datos", ha afirmado.

DIMISIÓN DE MAZÓN

García ha expresado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha puesto "cara y voz a la indignidad política" en connivencia con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con Vox.

"Hoy el señor Mazón ha sido incapaz, lo primero, de pedir perdón por un gestión negligente y desastrosa. Lo segundo, de ponerse en el lugar de las víctimas. Yo creo que hoy ha habido otra humillación a las víctimas de la dana", ha señalado.

Ha asegurado que es "exactamente el mismo guión que usa la señora Ayuso, victimizarse, insultar a las víctimas y decir que los demás estamos utilizando el dolor de las víctimas como si las víctimas no tuvieran ya suficiente dolor y no se lo hayan expresado".

Sobre una hipotética moción de censura en las Cortes Valencianas, ha dicho que las decisiones que puedan tomar los grupos parlamentarios las respeta y le parecerán "bien".

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Preguntada por la declaración este lunes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha apuntado que "desde el principio" el Gobierno ha confiado que es inocente y se ha referido, textualmente, a las múltiples pruebas de periodistas que han declarado que tenían la información mucho antes que el fiscal general.

"Esta información viene de intentar defender y tapar a la pareja de la señora Ayuso en un fraude fiscal confeso, en el cual la señora Ayuso y supongo que su jefe de gabinete han iniciado una escalada para intentar salpicar al fiscal general, pero todos los indicios y todas las pruebas indican que el fiscal general es inocente", ha afirmado.

HUELGA DE TÉCNICOS SANITARIOS

Sobre la huelga de Técnicos Superiores Sanitarios, que este lunes están convocados frente al Ministerio de Sanidad por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Sietess), ha dicho que asumen "algunas de sus reivindicaciones" como las que tienen que ver con una mejor formación a través de un grado superior.

"Vamos a estar con ellos para que así sea porque creo que ha habido un avance en los técnicos sanitarios que creemos que se tiene que consolidar", ha dicho, apuntando que también hay una serie de medidas que no están solamente en la mano del Ministerio de Sanidad, pero que considera justas y que se pueden llevar a cabo, textualmente.

VISITA A BARCELONA

La Consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha explicado que la ministra ha venido a Barcelona "interesada por algunos proyectos de investigación" en el entorno catalán, así como por las herramientas de inteligencia artificial (IA) de transcripción de voz implementadas en atención primaria, en los nuevos Centros de Salud Integrales de Referencia (Csir).

En esa línea, García ha dicho tras conocer los proyectos de IA que la relación médico-paciente y enfermera-paciente se ha visto "deteriorada por la imposición de la digitalización", pero que esto se puede solventar a través de la inteligencia artificial.