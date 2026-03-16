Mónica García teme que la huelga se mantenga por "motivaciones políticas" ajenas a las reivindicaciones de los médicos

1069475.1.260.149.20260316121626 Mónica García considera "curioso" que "las mejoras" incluidas en el Estatuto Marco "sean el motivo de una huelga" médica - ECODES

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que las principales reclamaciones de la profesión médica ya están recogidas en la reforma del Estatuto Marco y, por tanto, teme que la huelga se mantenga, en parte, por "motivaciones políticas" más que por las demandas de los propios profesionales.

"Igual algunas de las motivaciones tienen que ver con motivaciones políticas más que con motivaciones realmente de representar a los profesionales sanitarios, que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco", ha señalado la ministra, tras participar en el acto 'Tus derechos no se rebajan, se defienden', en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.

"Hoy había una entrevista del presidente de uno de los convocantes de la huelga que decía que, más allá de los acuerdos, la huelga no iba dirigida ni al estatuto marco, ni al Ministerio de Sanidad, sino que iba dirigida al gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado en defensa de su argumento, haciendo referencia a la entrevista publicada este lunes en 'El País' al presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro.

En cualquier caso, García se ha mostrado partidaría de seguir dialogando pero ha pedido que "desescalen el conflicto", ya que las comunidades autónomas tienen competencias en las peticiones de los sindicatos y hay que "abrir otras nuevas vías de solución del diálogo". Así, ha recordado que se va a abrir la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, donde se verán plasmadas otra serie de reivindicaciones, pero "le toca también el turno a las comunidades autónomas para hacer realidad todas esas reivindicaciones".

"Nos reuniremos todas las veces que hagan falta, pero sin trampas", ha señalado, recordando que la "excusa" de que los médicos no estaban representados, cuando "sí lo estaban", ya "no cuela". Y en este sentido ha desmentido a los sindicatos que han afirmado no estar representados en el Foro de la Profesión Médica, con el que se llegó a un acuerdo hace dos semanas.

"También representaba el comité de huelga, y ese comité de huelga nos pasó propuestas, les hicimos contrapropuestas, y la respuesta siempre a más diálogo y a más acuerdos es más conflicto. Y esto no se puede entender fuera de los intereses de una serie de sindicatos que, a mi juicio, no están representando realmente las reivindicaciones de los profesionales. Porque, insisto, esas reivindicaciones están plasmadas en los documentos", ha añadido.