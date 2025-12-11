Mónica García subraya que la nueva ley de colaboración público-privada en Sanidad evitará un uso "espurio" de la misma

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado este jueves que la nueva ley anunciada para 2026 para limitar la colaboración público-privada en materia sanitaria busca evitar un uso "espurio" de los recursos públicos, tras la filtración de supuestas órdenes de la dirección del Hospital de Torrejón, centro público de gestión privada, para ajustar las listas de espera o reutilizar material de un solo uso para aumentar beneficios.

"Esto es lo que va a evitar la ley. Va a evitar un uso espurio de nuestra sanidad pública para el enriquecimiento de determinadas empresas", ha declarado la ministra durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su consejera de Sanidad, Fátima Matute, por permitir este modelo de gestión.

Tras ello, ha expuesto que cada año hay "miles y miles de pacientes" que son captados de grandes hospitales públicos hacia la sanidad privada para "engordar sus arcas", un "tráfico" de pacientes que la nueva legislación buscará abordar.

"Queremos evitar el lucro indecente que está basado en la salud y en la protección de la salud de nuestros ciudadanos", ha añadido García.

En respuesta a las declaraciones de Matute, quien ha criticado esta ley al ir "contra la libertad de empresa" y "contra las competencias" de las comunidades autónomas, García le ha instado a "dedicarse" a la sanidad pública en vez de permitir que los pacientes sean "utilizados como herramienta para ganancias particulares" de las empresas sanitarias privadas.

Todo ello se produce en el marco de una polémica surgida tras la filtración de un audio del CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que insta a rechazar pacientes o prácticas no rentables en el Hospital de Torrejón, a lo que se han ido sumando diferentes denuncias sobre supuestas prácticas de reutilización de material sanitario de un solo uso o el cambio de prioridad de pacientes en el triaje de Urgencias.

Por este motivo, García anunció el domingo que el Gobierno derogará la ley 15/97 que permite la colaboración público-privada en la sanidad pública, y que se prevé aprobar una nueva norma a principios de 2026 para "blindar" al sistema sanitario frente al ánimo de lucro.