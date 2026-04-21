Archivo - Mónica García subraya que "la homeopatía no funciona" y supone un "riesgo" si se abandonan terapias con evidencia - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto de manifiesto que "la homeopatía no funciona" y acarrea un "riesgo real para la salud" si supone el abandono de "tratamientos que sí funcionan" y que, por tanto, tienen evidencia científica.

"No es lo que tomas, sino lo que dejas de tomar", ha enfatizado a colación de la presentación, por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), del informe técnico 'Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad'. Este ha concluido "de forma categórica" que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología.

Según ha indicado García valiéndose de los resultados obtenidos, la homeopatía "no funciona mejor que un placebo". "Muchas de estas sustancias están tan diluidas que es literalmente como disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo", ha ejemplificado.

"Desde el Ministerio de Sanidad, hemos analizado toda la evidencia científica disponible", ha continuado en referencia al examen de 64 compilaciones de literatura científica publicadas desde 2009. El resultado del mismo es que "cuanto mejor se hacen los estudios, menos funciona" la homeopatía: "a más rigor, menos efecto", ha asegurado.

Por todo ello, y debido a que este informe señala que se han notificado reacciones adversas graves con el uso de estos productos, la ministra de Sanidad ha subrayado que, "en salud, donde hay ciencia no mandan las creencias" y, "en este caso, la ciencia es clara". "En resumen, ni sustancia, ni explicación, ni eficacia", ha finalizado.