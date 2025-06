Mónica García subraya el compromiso y la generosidad de la sociedad que permiten a España ser "imbatible" en donaciones

Sanidad destaca el papel del hospital donante no trasplantador al permitir más de 20.000 trasplantes en la última década

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto en valor este miércoles el compromiso, la generosidad y la solidaridad que emanan de la sociedad española y que permiten que el país sea "imbatible" en donaciones, algo por lo que ha expresado que se tiene que estar orgulloso.

Así lo ha señalado durante la inauguración del acto celebrado por el Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células, que el Ministerio de Sanidad ha organizado junto a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), asociaciones de pacientes y sociedades científicas.

"Desde el Ministerio de Sanidad venimos a esta cita anual con muchísima ilusión porque el Programa Nacional de Donación es uno de los grandes orgullos de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y este es un día, una ocasión muy especial para rendir homenaje a los donantes y a sus familias, pero también para recordar lo importante que es seguir hablando de la donación de órganos, de tejidos y de células", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el 'sí' de las familias a la donación de órganos de un ser querido que acaba de fallecer es un acto "lleno de generosidad" que ha crecido un 52 por ciento en los últimos 10 años, llegando a los 2.562 donantes en 2024, un crecimiento que ha calificado como "impresionante".

Al hilo, ha destacado que, en una década, se han podido realizar más de 52.000 trasplantes. "Más de 52.000 oportunidades de seguir viviendo, más de 52.000 oportunidades de seguir sumando años, calidad de vida, de compartir más tiempo con los suyos. Y esto tiene un significado crucial en la vida de las personas y en la vida de los pacientes", ha añadido.

García ha aprovechado para agradecer la labor de la ONT, liderada por Beatriz Domínguez-Gil, también presente en el acto, que ha hecho posible la posición de liderazgo de España en esta materia y que el país también pueda exportar su exitoso modelo a otros Estados a través de iniciativas como la Declaración de Santander, recogida por la Asamblea Mundial de la Salud.

Asimismo, ha resaltado la "imprescindible" labor de los profesionales que participan en todas las fases del proceso de donación y trasplante, "en un ejemplo de cohesión social y de cohesión sanitaria para crear una red que salva miles de vidas al año".

HOSPITAL DONANTE NO TRASPLANTADOR

Este día de homenaje para donantes y familias ha destacado en esta ocasión el papel de aquellos hospitales donantes no trasplantadores, 145 en España que, como ha afirmado García, permiten "muchísimas" de las donaciones y son "un factor fundamental en esa red solidaria de salvar vidas".

En concreto, el número de donantes registrados en estos hospitales sin programa de trasplante ha evolucionado de 598 en el año 2014 a 967 el pasado año, lo que supone un 62 por ciento de crecimiento. De las 8.821 donaciones ocurridas en hospitales no trasplantadores en la última década, 119 (1%) se realizaron en hospitales de titularidad privada.

Gracias a los donantes de estos centros, se han realizado 20.040 de los 52.293 trasplantes de la última década. Por tipo de órgano trasplantado, estos centros han permitido 11.806 trasplantes renales, 5.058 hepáticos, 1.794 pulmonares, 1.076 cardíacos, 293 de páncreas y 13 intestinales.

Respecto al perfil del donante en estos centros, difiere ligeramente con respecto a los hospitales trasplantadores. Según datos de la ONT, es discretamente más joven, con una media de edad de 59 años, en comparación con los 62 años del centro no trasplantador. Sobre las causas de fallecimiento, prevalecen los donantes que fallecen por accidentes cerebrovasculares, mientras que el traumatismo craneoencefálico es menos frecuente.

Además, la ministra ha hecho referencia a los hospitales detectores, que no están autorizados para la obtención de órganos, pero identifican oportunidades de donación. Según ha detallado, este papel "absolutamente crucial" ha permitido que 390 del total de donantes registrados por la ONT hayan sido trasladados desde este tipo de centros, con un incremento desde los 31 en 2014 hasta los 59 en 2024.

LA OBLIGACIÓN DE OFRECER UN "DERECHO"

Para profundizar en la importancia de los hospitales donantes no trasplantadores, han participado en una mesa redonda los coordinadores de trasplantes del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, Fernando Segura, y del Hospital de Cáceres, Elena Gallego, quien ha apuntado al "importante" papel que realizan al tener la obligación de ofrecer el "derecho" a donar a las personas que se encuentran en el final de sus vidas.

Gallego ha expresado que, aunque no presencien en sus hospitales el momento del trasplante, poder saber después de la donación que el trasplante se ha realizado sin problema y el paciente está ya fuera de peligro, bien a través del sistema informático, del equipo de la ONT o de los coordinadores del hospital receptor, es lo que les da "la energía para continuar" su trabajo.

Mientras, Segura ha enfatizado en la importancia de que el SNS dé a todas las personas la oportunidad de convertirse en donantes, sin que sea necesario para ello fallecer en un hospital grande y trasplantador. "En cualquier hospital del sistema público y también del sistema privado se le debe dar la oportunidad, y el sistema debe articular una manera de que esa persona tenga ese derecho a ser donante y pueda cumplir ese deseo", ha aseverado.

El momento de preguntar a la familia si quiere donar los órganos del fallecido es "muy duro", según ha comentado la coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Yaiza Ortiz. Según ha señalado, la formación para hacer este tipo de entrevistas en situaciones tan críticas es esencial, al igual que dedicar a la conversación el tiempo necesario.

"Yo siempre lo hago desde la empatía, el respeto y el cariño a esas familias. Tengo siempre en la cabeza el no juzgar lo que contesten", ha expresado añadiendo que aquellas que deciden no donar suelen pedir perdón, algo que le sorprende porque se trata de un derecho por el que no deben sentirse mal.