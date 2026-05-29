Mónica García sostiene que el Estatuto Marco irá "lo antes posible" a Consejo de Ministros

1091341.1.260.149.20260529113059 Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado este viernes que llevará el Estatuto Marco "lo antes posible" al Consejo de Ministros, donde tendrá que ser aprobado en primera vuelta para salir a audiencia e información pública y, tras ello, pasar una segunda vuelta para ser remitido al Congreso de los Diputados.

"El Estatuto Marco está casi en los inicios de su procedimiento", ha recordado en declaraciones a los medios previas a la inauguración del Acto por el Día Mundial sin Tabaco, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Organziación Mundial de la Salud (OMS).

García ha señalado que el Estatuto "ha estado en todo momento abierto" a las aportaciones de "todos los sindicatos", así como del Comité de Huelga y de las comunidades autónomas, "y sigue abierto". Tras ello, ha subrayado que, a su juicio, la "mayoría" de las mejoras en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios "están plasmadas" en el texto y, ahora, "le toca" a las CCAA materializarlas, ya que tienen las competencias.

"El Estatuto Marco lo único que pone es un marco para homogeneizar, para poner límites, para garantizar los descansos, para garantizar que ya no haya nunca más guardias de 24 horas y se vaya transitando hacia un modelo que resuelva los malestares que han tenido los profesionales durante estas dos décadas", ha explicado para destacar que algunas comunidades autónomas ya han pactado con los sindicatos médicos muchas de las mejoras.

EMPATÍA CON LAS REIVINDICACIONES

Preguntada sobre la intención de varios servicios hospitalarios de dejar de hacer horas extraordinarias por las tardes, en el marco de las movilizaciones que mantienen los médicos contra el Ministerio de Sanidad, Mónica García ha asegurado que empatiza con las reivindicaciones y las demandas para reducir las guardias, después de que "nadie" en "más de dos décadas" haya tratado de mejorar sus condiciones laborales.

"También es verdad que los médicos y los profesionales somos conscientes de que tenemos que tratar a nuestros pacientes 24 horas, siete días a la semana. Somos conscientes de que nuestra profesión es una profesión exigente y que nuestra profesión es una profesión en la cual los pacientes necesitan ser atendidos los fines de semana y por las noches", ha añadido.

Para poder hacer estas jornadas "penosas", ha insistido en que se necesita tener una "buena" plantilla, "suficientemente dotada" para poder "distribuir esa penosidad" entre todos los profesionales. "Y el número de plantilla que tengamos depende de que las comunidades pongan recursos en el Sistema Nacional de Salud", ha reiterado.

A este respecto, ha puesto en valor las transferencias que ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez a las comunidades, que ha cifrado en una cantidad superior a los 300 mil millones de euros respecto al anterior gobierno. Asimismo, ha señalado que Sanidad ha transferido 3.700 millones para fondos finalistas.

"Además de eso, hay un proyecto de financiación para dotar a las comunidades de 20.000 millones más. Y además de eso, también hay una iniciativa para condonar la deuda por 83.000 millones. Con lo cual, quiero decir, las comunidades han tenido y tienen más dinero que nunca. Y luego las comunidades tendrán que decidir dónde se lo gastan", ha aseverado.