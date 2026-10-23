Mónica García señala que el negacionismo es "una herramienta política" y "de desestabilización democrática" - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado que "el negacionismo es una herramienta política y es una herramienta también de desestabilización democrática", y es que la desinformación y las 'fake news' "no solamente son un negocio".

"Cuando un algoritmo premia el miedo por encima de la evidencia, tenemos un problema de salud pública", ha señalado durante su participación en el XXI Congreso Nacional de Informadores de la Salud, que ha organizado en Madrid la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) bajo el lema 'La integridad de la información sanitaria, la gran batalla'.

Según ha afirmado García, "quienes ganan dinero vendiendo bulos, difundiendo miedo", se sitúan "en contra de los criterios básicos de salud pública". "Nunca nos ha sido tan fácil encontrarnos rodeados de información falsa, información engañosa, información interesada e información que va en contra de la salud de los ciudadanos", ha declarado, tras lo que ha manifestado que "la información también es un determinante de nuestra salud".

"Hablamos mucho de cómo nuestra salud depende del código postal, de la renta, de las condiciones de vida, pero es que también depende de la información que estamos recibiendo, de las fuentes en las que podemos confiar y de nuestra capacidad de distinguir lo que es un hecho científico, lo que es un hecho real", ha continuado, para añadir que es necesario distinguir "la evidencia científica de una ocurrencia o de una opinión".

Por otra parte, ha afirmado que "hay problemas de salud que tienen grandes campañas de comunicación detrás y otros que apenas tienen quien los cuente". "Hay muchísimo trabajo, muchísimo avance, y no solamente avance científico, sino avances en salud, avances en del sistema sanitario que permanecen en la invisibilidad", ha explicado.

LA MINISTRA DESTACA LA LABOR DEL PERIODISMO

En este punto, ha sostenido que "el periodismo cumple una labor absolutamente fundamental". "Jamás habíamos tenido tanta información relativa a la salud a nuestro alcance", ha expuesto, para destacar la "rigurosidad" y la "profesionalidad" de los informadores sanitarios, y la necesidad de un periodismo "fuerte" e "independiente" y "que tenga tiempo para contrastar con especialistas, con recursos, un periodismo capaz de explicar la complejidad sin convertir cada noticia en una alarma".

El objetivo es evitar la desinformación en salud, la cual "tiene consecuencias que pueden ser muy graves, porque un bulo sobre una vacuna, una falsa cura contra el cáncer, una mentira sobre un tratamiento puede tener efectos perjudiciales en la salud de las personas". Frente a ello, considera que el periodista sanitario es un "agente de salud pública imprescindible".

Además, ha puesto de relieve la "ventaja competitiva" de los bulos, al necesitar poco tiempo para expandirse, frente a una periodismo y una evidencia científica que necesitan "desgranar, leer, escudriñar, preguntar y tenerse que ir a referencias".

Por último, y en referencia a instituciones como el Ministerio de Sanidad, su titular ha declarado que "la confianza de la ciudadanía hay que ganársela, y se gana con transparencia, se gana con rigor, se gana diciendo la verdad, se gana contando con evidencia científica, incluso con las propias incertidumbres que forman parte de toda la cadena de valor de la evidencia científica".