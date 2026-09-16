Mónica García reta al PP a presentar enmiendas por cada punto del Estatuto Marco que no comparta

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha retado este miércoles en el Congreso de los Diputados al PP a presentar enmiendas por cada punto del Estatuto Marco que rechace y a asumir responsabilidades durante su tramitación parlamentaria.

"Esa es la democracia y eso es lo que les molesta. Que esto no se debata en mi despacho y puedan culparme a mí. Que ahora realmente tengan que asumir ustedes la responsabilidad", ha reprochado la titular de Sanidad al PP durante una interpelación urgente defendida por la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido.

García ha subrayado que el hecho de que el Estatuto Marco esté ya en el Congreso "no cierra nada", sino que "abre de nuevo el debate democrático" a los grupos parlamentarios. "Las leyes se aprueban, se enmiendan o se rechazan aquí, en la Cámara Legislativa, no en un despacho. El Gobierno hace propuestas y aquí es donde se tienen que debatir, enmendar, aprobar o rechazar", ha señalado.

Tras ello, ha afirmado que Sanidad ha "asumido la responsabilidad" de proponer una reforma sanitaria y ha criticado que solo quienes quieren "esconder sus competencias y sus responsabilidades detrás del Ministerio" consideren una "mala noticia" que el Estatuto Marco haya llegado al Congreso de los Diputados.

"Este Estatuto Marco obliga a las comunidades a reforzar las plantillas. Sí, por eso hay comunidades, sobre todo las del PP, que se niegan. Frente a sus recortes y sus privatizaciones, este Estatuto Marco les obliga a hacer de una vez las cosas bien", ha defendido.

Durante su comparecencia, en la que ha defendido las propuestas del Ministerio, ha preguntado al PP cuál de las medidas no comparte, entre ellas la eliminación de las guardias de 24 horas. "¿Cuál es la medida que no les gusta? ¿Cuál es la medida en la que ustedes se van a poner en contra? ¿Reducir las guardias, eliminar las guardias de 24 horas?", ha planteado.

Asimismo, ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de "no querer coger el relevo del Estatuto Marco" y de rechazar las mejoras propuestas en el nuevo texto. "Nos piden por escrito, en lo bajini, en un informe privado, que por favor retiremos todas las mejoras para los profesionales. No se me ocurre ningún acto de cinismo mayor", ha reprochado.

Por ello, considera que, en el punto actual, se tienen que "levantar todas las caretas" y que los 'populares' tienen la oportunidad de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Por último, García ha vuelto a defender un Estatuto Marco para todos los profesionales sanitarios, frente a la propuesta de un texto específico para los médicos. En este punto, ha preguntado al PP si las mejoras que plantean para los médicos deben basarse en eliminar las mejoras y las condiciones laborales del resto de profesionales. "¿Ese estatuto propio se puede crear sobre la base de una mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales?", ha planteado.

García ha afirmado que los médicos trabajan en equipos multidisciplinares y necesitan que enfermeras, técnicos auxiliares, biólogos, psicólogos, ingenieros e investigadores tengan buenas condiciones laborales para que también los profesionales médicos puedan trabajar en buenas condiciones.

RECLASIFICACIÓN PROFESIONAL PARA TODAS LAS CATEGORÍAS

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha reclamado a la ministra de Sanidad la reclasificación profesional que demandan distintos colectivos sanitarios, entre ellos los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Al Pleno han asistido representantes del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS).

Valido ha destacado el papel de los TCAE, a quienes ha definido como profesionales responsables, entre otras funciones, de la alimentación y el acompañamiento de los pacientes. "Estas personas acompañan y consuelan a las personas mayores en los hospitales. Se les sigue definiendo como hace décadas. En su gran mayoría son mujeres que observan que siguen siendo infravaloradas", ha señalado.

Asimismo, ha reclamado una reforma de la carrera profesional que permita el acceso anual a los distintos grados y ha pedido al Estado que garantice su financiación. Para ello, ha defendido la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).